陸國防部：將和馬來西亞、印尼軍隊深化合作 中法戰區司令今通話
中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立繼任訪問馬來西亞、印尼。大陸國防部發言人吳謙17日表示，此訪旨在落實中國與上述國家領導人重要共識，加強兩軍戰略溝通，深化務實合作，推動兩軍關係邁向更高水準。
大陸國防部17日發布，吳謙就近期涉軍問題發布消息。
吳謙說，1月6日至12日，劉振立應邀訪問馬來西亞、印尼。訪問期間，雙方就兩國兩軍關係、國際地區情勢及共同關心的問題等交換意見。
他說，中國和馬來西亞、印尼是隔海相望的友好鄰邦。兩軍關係作為兩國關係的重要組成部分，不斷取得積極進展，在高層交往、聯演聯訓、海上安全，以及東盟相關的多邊安全等領域展開了良好交流與合作。
吳謙表示，我們願與兩國軍隊共同努力，進一步鞏固戰略互信、加強人員交流、深化務實合作，攜手維護國際公平正義，共同實踐全球安全倡議，為維護地區乃至世界的和平穩定與繁榮貢獻力量。
另吳謙並透露，根據中法兩軍合作計劃，經雙方商定，1月17日上午，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男與法軍太平洋海區司令潘熱舉行視訊通話，就共同關心的問題深入交換意見。
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