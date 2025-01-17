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中菲進行南海雙邊磋商 對菲黃岩島海域挑釁侵權中方提嚴正交涉
據大陸外交部網站，2025年1月16日，外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅在福建廈門共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第十次會議。中方就菲方近期海上侵權挑釁活動、炒作中菲涉海爭議提出嚴正交涉，雙方重申維護南海和平穩定的重要性，同意加強涉海對話溝通聯繫，妥善處理海上矛盾分歧。
日前，菲律賓海警通報稱，在距離菲律賓三描禮士省海岸約65海浬處，發現中國海警的5901號大型海警巡邏艦，對此菲軍已經部署海空域力量，對5901艦進行監視。雙方在黃岩島附近的緊張對峙再次升高。但去年12月19日，菲律賓1架C-208型機未經中國政府允許，侵入中國黃岩島領空，大陸海警嚴密監控，依法警告驅離。雙方你來我往，態勢緊繃。
消息稱，雙方就南海情勢坦誠、建設性地交換了意見。中方就菲方近期海上侵權挑釁活動、炒作中菲涉海爭議提出嚴正交涉，要求菲方嚴格遵守《南海各方行為宣言》規定，堅持同中方透過對話協商妥處分歧，共同管控海上局勢，推動雙邊關係早日重回正軌。
發布的消息中並無菲方的說法，似顯示會議的氣氛可能因相互指責而十分火爆。但消息稱，雙方重申維護南海和平穩定的重要性，認為這符合包括中菲在內的地區國家共同利益，同意加強涉海對話溝通聯繫，妥善處理海上矛盾分歧，繼續推進海警、海洋科技與環保等各領域涉海務實合作。
這一會議包了中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席。
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