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王毅見東協使節 強調共打跨境網賭電詐犯罪

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部長王毅16日會見東協駐華使節。大陸外交部
大陸外交部長王毅16日會見東協駐華使節。大陸外交部

大陸外交部長王毅昨日在北京，會見東協10國駐華使節，表示近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，需要高度重視，表態中方願與東協國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心提供安全環境。

大陸外交部在昨天深夜，發布王毅會見東協10國駐華使節的訊息，除了發布會見內容，在日前發生演員王星，於泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件後，大陸外交部也以「王毅：中國與東協國家共同打擊跨境網賭電詐犯罪」為題，就王毅談及電詐問題發文。

王毅表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，需要高度重視。希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民生命財產安全，絕不允許犯罪者逍遙法外。

他說，中方願與東協國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。

王毅也說，中國將持續堅定支持東協中心地位，願和東協一道，維護中國東協關係健康永續發展勢頭，為區域和平發展持續做出中國東協貢獻。

他還介紹了中國的經濟情勢，表示中國致力於建構更高水準開放型經濟新體制，開放的大門將越開越大，歡迎東協各國抓住中國新發展新機遇，攜手實現亞洲現代化、世界現代化。

據中方發布，東協各國駐華使節表示，今年多個東協國家與中國迎來建交重要年份，期待以此為契機，挖掘雙方經貿投資、互聯互通、數位經濟、綠色轉型、永續發展等領域合作潛力。

值得注意的是，在演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件後，陸客對泰國旅遊持續退燒，尤其接近春節假期，有旅行業者表示退單量高達三成，其中不少選擇轉赴三亞，陸客寧願退款求安心。例如攜程發布的《2025春節旅遊市場預測報告》顯示，從數據來看，春節期間海南入境遊訂單量年增61%，離過年還有兩周，三亞大部分飯店都出現房型被訂光的情形。

泰國旅行社協會（ATTA）也預計，由於旅遊安全信心下降，春節期間到訪泰國的陸客人數或下降一至二成，可能給泰國旅遊業造成高達五十億泰銖的損失。

東協 泰國 王毅

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