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福建上海陸客團將恢復 觀光署長：在等通知、希望小兩會針對2事討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。本報資料照
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。本報資料照

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建上海居民赴台團隊遊。對此，觀光署長周永暉僅說，目前還未接收到正式通知，還是希望兩岸觀光小兩會可以針對旅遊品質、安全進行討論。

兩岸觀光禁令疫後遲未解除，我方仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸方僅開放福建旅客赴金門及馬祖團體旅遊。

上海市副市長華源先前於雙城論壇曾提到，將開放上海居民來台旅遊。文旅部今正式公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

周永暉表示，目前尚在等待通知，還是希望小兩會能針對旅遊品質、安全等事項討論一下。

上海 兩會 福建

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