我護海底電纜 盯上陸籍權宜輪

喀麥隆籍貨輪「順興三九」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷中華電信海底電纜，國安局長蔡明彥昨天表示，針對中共在周邊海上灰色地帶活動，國安局已經啟動國際合作機制交換情資。他強調，接下來將把中共藉權宜輪對我的灰色地帶侵擾列為應處重點。

蔡明彥及國防部長顧立雄昨列席立法院外交及國防委員就喀麥隆籍貨輪「順興三九」案專案報告。

蔡明彥會前受訪表示，全案已經由檢方偵辦中，國安局已啟動國際友邦合作機制，針對中共在周邊海上灰色地帶活動、尤其是特殊個案交換情資。他說，國防部及海巡署都有通報應處機制，接下來重點將是針對中共是否利用第三國權宜輪布施海上監測設備、或是破壞海底電纜系統、以及增加灰色地帶侵擾增加我海防負擔，作為應處重點。

大陸國台辦發言人陳斌華八日曾指出，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件。民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段，毫無底線。