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入籍年限比照外配？ 陸委會：陸配特殊待遇或隨之取消

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨立委游顥近日提案將陸配取得身分證規定從6年改為4年，陸委會副主委梁文傑16日表示，如果真的做到完全公平，陸配很多的特殊優惠政策可能都要隨之取消。記者陳宥菘／攝影
國民黨立委游顥近日提案將陸配取得身分證規定從6年改為4年，陸委會副主委梁文傑16日表示，如果真的做到完全公平，陸配很多的特殊優惠政策可能都要隨之取消。記者陳宥菘／攝影

國民黨立委游顥近日提案將陸配取得身分證規定從6年改為4年，陸委會副主委梁文傑表示，很多人「錯誤的」把陸配跟外配取得身分證的年限放在同一個天平上比較，如果真的做到完全公平，陸配很多的特殊優惠政策可能都要隨之取消，這對陸配並不是好事。

游顥近日於立院提案「兩岸條例第17條修正草案」，建議將陸配取得身分證的年限比照外配，從6年縮短為4年，該案14日經立院程序委員會，已順利排入17日院會報告事項第11案。

梁文傑16日下午主持召開例行記者會，再度就縮短陸配入籍年限議題作出回應。

「很多人錯誤的把陸配跟外配放在同一個天平上比較。」梁文傑指出，外配雖是四年到八年（能領到台灣身分證），四年是一個最小值，實際上都要六年到八年，而且他們還要經過放棄國籍、參加歸化考試等等，過程比較冗長。

梁文傑續指，陸配雖是六年，看起來好像比外配來得長，但實際上陸配不需要經過（歸化）考試，且基本上就是保障六年一定拿得到，然後（政府）還給陸配有些特殊額外的優惠，例如陸配可以把爸媽接過來住，外配是不行的。

梁文傑說，「如果要把條件拉平的話，那一切條件都要相等才會公平」。他強調，整個事情不能只從六年還是四年來看，「如果真的做到完全公平，那陸配很多的特殊優惠政策可能都要隨之取消，這樣對陸配來說並不是一個好事」。

外配 梁文傑 陸配

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