韓國瑜指兩岸和平是台灣安全第四隻腳 陸委會這樣回應

賴清德總統今（16）早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，韓國瑜致詞時提及，台灣的安全就像桌子的四隻腳，其中第四隻腳是「維護兩岸和平」。陸委會副主委梁文傑回應指，這是包含台灣、大陸和世界各國等所有人的期望。

韓國瑜表示，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一隻腳，保護中華民國，第二隻腳，保護自由民主，第三隻腳，維護美台關係，第四隻腳，維護兩岸和平。

陸委會16日下午召開例行記者會。梁文傑表示，關於韓院長所謂維護兩岸和平，「我想這個是所有人的期望。不僅是台灣人的期望，也是大陸方面的期望，世界各國都希望兩岸之間能夠維持和平穩定。」

另外，大陸國台辦15日舉行今年第一場例行記者會，發言人陳斌華說明北京今年各方面對台工作，提到會在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，和台灣有關政黨、團體加強交流。

梁文傑表示，這八、九年來（意即民進黨執政時期）中共都只和特定立場的人士接觸 ，這是眾所周知的事實。中共原則上只能夠和立場與他們相近或接受他們立場的人來往，這個目的當然是要在台灣內部造成分化的局面。「這樣的操作已經很長一段時間了，所以我們也並不意外。」