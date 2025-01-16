中菲舉行南海問題磋商會議 同意妥處海上矛盾

中國大陸和菲律賓今天召開「中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）」第十次會議，據中方發布，雙方同意加強涉海對話溝通聯繫，妥善處理海上矛盾分歧，繼續推進海警、海洋科技與環保等各領域涉海務實合作。

據央視新聞，16日，大陸外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅在福建廈門共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第十次會議。

據報導，雙方就南海情勢坦誠、建設性地交換了意見。中方就菲方近期海上侵權挑釁活動、炒作中菲涉海爭議提出嚴正交涉，要求菲方嚴格遵守《南海各方行為宣言》規定，堅持和中方透過對話協商妥處分歧，共同管控海上局勢，推動雙邊關係早日重回正軌。

同時，雙方重申維護南海和平穩定的重要性，認為這符合包括中菲在內的地區國家共同利益，同意加強涉海對話溝通聯繫，妥善處理海上矛盾分歧，繼續推進海警、海洋科技與環保等各領域涉海務實合作。

據中方發布，中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席會議。

中國大陸過去多次指控美國干涉南海問題，敦促美方停止挑撥離間和煽動對抗，如今在川普將上任美國總統之際，和菲律賓舉行南海問題磋商會議受到關注。

另，本月14日，面對菲律賓國家安全委員會發言人表示，中國大陸本月在南海部署海警船，顯示持續的「挑釁」，大陸外交部發言人郭嘉昆才做出回應強調，大陸海警依法在相關海域巡航執法，無可非議，正告菲方，立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作，停止一切破壞南海和平安寧、導致局勢複雜化的行動。

上一次，中菲是在去年7月，舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議，雙方當時就南海形勢特別是管控仁愛暗沙局勢交換意見；同年9月，在三度仙賓礁碰撞事件後，中菲還在北京舉行了中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤。