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台灣31人在陸涉詐被捕 陸委會：微信通聯不安全

中央社／ 台北16日電

陸委會今天表示，據掌握，去年1月迄今累計有31名台灣人在陸涉及詐騙案件被逮捕，不要以為利用微信聯絡詐騙是安全的，可能尚未踏上對岸土地，公安已經做好逮人準備。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，近期台灣民眾赴陸被拘留、被盤查或是涉案被逮捕的事件有增加趨勢，尤其是涉及詐騙案件；據掌握，目前已知從去年1月迄今累計有31名台灣人由於從事詐騙或擔任詐騙集團車手在陸被公安逮捕。

梁文傑指出，必須提醒，詐騙集團習慣透過微信聯繫，不要以為微信聯絡是安全的，微信對於中國大陸公安來說是完全透明的、可以掌握的，「你還沒有踏進中國大陸，公安人員可能已經做好逮捕你的準備」。

梁文傑強調，對於上述狀況，政府透過有關單位、有關機制向對岸確認，會提供家屬必要協助；倘若民眾接獲自稱中國大陸官員、律師或書信等接觸、聯繫，指稱家屬在陸被逮捕等狀況，建議可以先與陸委會、海基會或警察單位反映、查證。

彰化縣伸港鄉19歲黃男被中國大陸公安拘留在陸，家屬盼能赴對岸會晤。

梁文傑表示，這起案子涉及詐騙情形，將會在中國大陸法律許可範圍內，盡量地提供家屬一切必要的協助。

梁文傑 詐騙集團

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