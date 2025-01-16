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與對岸無交流遭藍批無功能 陸委會：更重要是反制中共

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會16日下午在官方臉書、IG上刊登影片，由副主委梁文傑對於在野黨擬大砍陸委會年度預算業務費說明立場。他表示，陸委會「不止為了交流而存在，更重要的是要反制中共對台的各種手段」。圖／截自陸委會臉書
陸委會16日下午在官方臉書、IG上刊登影片，由副主委梁文傑對於在野黨擬大砍陸委會年度預算業務費說明立場。他表示，陸委會「不止為了交流而存在，更重要的是要反制中共對台的各種手段」。圖／截自陸委會臉書

立法院正密集協商總預算案，國民黨團批陸委會毫無功能，擬大幅刪減其業務費到1元。陸委會副主委梁文傑16日在官方社群影片中表示，陸委會「不止為了交流而存在，更重要的是要反制中共對台的各種手段」。對於這是否意味著賴政府的兩岸政策「首重反制」，梁文傑隨後於例行記者會強調，「如果對方統戰滲透的手段很多，我們相應就要側重在反制作為」。

陸委會16日下午在官方臉書、IG上刊登影片，由副主委梁文傑就在野黨擬大砍年度預算業務費說明立場，並提到陸委會不止為了交流而存在，更重要的是要「反制中共對台的各種手段」。隨後，梁文傑於例行記者會上主動就總預算說明，則未使用「反制」一詞，改為「陸委會不只是為了交流而存在，更重要的是要管理因為交流所產生的許多問題，我們也要面對中共對台灣統戰滲透的各種手段」的表述。

根據「陸委會組織法」，陸委會負責掌理兩岸情勢研判、政策規劃、交流、協商等，梁文傑在社群影片上的說明，是否代表賴政府的兩岸政策首重「反制」？對此，梁文傑在記者會回應稱，政府的政策都是動態發展，「政策側重哪一面，其實是要看對方重視的是什麼」，側重點會隨著局勢的不同而不同。

梁文傑在記者會上也質疑在野黨要將陸委會業務費全數刪除，等同「癱瘓陸委會」，直言刪除陸委會蒐研中國大陸情勢的經費，「就好比自廢武功、自斷手腳」。

他表示，陸委會今年度預算編列10億4千萬元，在內政委員會審查時，先是被大砍了3,200萬，並凍結相當比例的預算，最近在野黨又提案要將陸委會的業務費全數刪除，減列為1元，「我們認為這等於是要癱瘓陸委會，讓陸委會什麼事都做不了」。

他並表示，有人說因為中共不肯和民進黨政府交流，所以陸委會沒有功能要刪預算，但事實上，陸委會不只是為了交流而存在，更重要的是要管理因為交流所產生的許多問題，我們也要面對中共對台灣統戰滲透的各種手段。

梁文傑強調，台海情勢日益嚴峻，台灣必須積極掌握中國大陸內外部的情勢和對台的動向，陸委會的重要執掌之一就是進行情勢研判，提供決策的參考。刪除陸委會蒐研中國大陸情勢的經費，「就好比自廢武功、自斷手腳」。

他還提到，中共對台統戰滲透無孔不入，無所不用其極。近年來不斷發生藉口交流，但實際上是在散播假訊息、介入台灣選舉、偷竊軍事情報、挖角高科技人才、發展間諜組織的事情，這一些都和陸委會有關。一旦經費被刪除，我們將對中共的各種手段束手無策。

梁文傑最後喊話指，中共不但對台統戰的人手和經費很充足，還有從中央到地方各省市的台辦配合，「陸委會一直很辛苦地在以小博大，希望大家給陸委會支持」。

針對國民黨擬大幅刪減陸委會總預算業務費到1元，陸委會副主委梁文傑16日表示，這等同「癱瘓陸委會」。記者陳宥菘／攝影
針對國民黨擬大幅刪減陸委會總預算業務費到1元，陸委會副主委梁文傑16日表示，這等同「癱瘓陸委會」。記者陳宥菘／攝影

中共 梁文傑 陸委會

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