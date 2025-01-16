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福建強化對台工作 陸委會梁文傑：勿因小利被拉攏

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
福建持續強化對台工作，今年政府工作報告表示，要加緊建設兩岸融合發展示範區，服務祖國統一大業。圖為過去海峽論壇大會在福建省廈門市舉辦。（新華社）
福建持續強化對台工作，今年政府工作報告表示，要加緊建設兩岸融合發展示範區，服務祖國統一大業。圖為過去海峽論壇大會在福建省廈門市舉辦。（新華社）

面對大陸福建省強化推動對台工作，尤其與金門、馬祖兩地融合發展，陸委會副主委兼發言人梁文傑16日表示，中共對台、對金馬的目的從來沒有在隱瞞，就是要促融促統，「統戰手段都耳熟能詳」，所以要提醒大家，不要因為小利而被拉攏。

福建省日前召開省人大會議，工作報告提及「加緊建設兩岸融合發展示範區，服務祖國統一大業」，加強各領域交流，推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線等；近日福建省委組織部副部長、編辦主任周青松也在署名文章稱，這輪機構改革中，福建對台任務較重的縣（市、區）都已單獨設置台辦。

梁文傑16日在記者會上表示，相較前幾年大陸地方機構改革，部分地區台辦、港澳辦合併成台港澳事務辦公室，現在福建將之分開，顯示中共當局確實加大力度推動福建對台融合工作。福建因為地理位置，被中共定為兩岸融合發展示範區，相關作為陸委會一直都有持續掌握。

值得注意的是，面對福建強化與金馬兩地交流，但近日陸委會另一名副主委沈有忠，在座談會談及中共對台統戰策略其中一環是「離島統戰」後，金門籍國民黨立委陳玉珍提案，全數刪除沈有忠特別費。梁文傑說，沈副主委旨在提醒大家中共的手段和企圖，對於金、馬的建設發展，陸委會一直是高度支持。

梁文傑舉例，兩岸小三通增班，和允許大陸人士到金馬觀光等，均是因為當地經濟有實際需求，所以政府一直對金馬地區在政策上做協助。但他也提醒，中共對台、對金馬的目的從來沒有在隱瞞，就是要促融促統，「統戰手段都耳熟能詳」，大家不要因為小利而被拉攏。

沈有忠16日上午列席立法院外交及國防委員會全體會議前指出，政府是基於善意，提醒中共有對於金門進行「離島統戰」的意圖，「離島統戰」概念也非近年才提出，沒有針對我國內特定的政黨、民代或團體。

中共 福建 馬祖

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