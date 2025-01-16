黎智英稱曾資助美軍前高層會晤蔡英文
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，據報導，他在庭上表示，曾資助美軍前高層到台灣，與時任總統蔡英文會面。
官方香港電台報導，在這起案件中，辯方大律師已完成引導黎智英自辯，現在輪到控方盤問。
報導指出，在今天的盤問中，黎智英表示，與美國國防部前副部長沃佛維茨（Paul Wolfowitz）及美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）是好友，曾於2017至2019年間安排及自己出資贊助兩人前往台北，與蔡英文會面3、4次。
法官詢問黎智英為何兩人赴台並非由台方贊助，黎智英表示，他支付兩人赴台費用，是作為兩人協助蔡英文的報酬，但蔡英文不知道他曾付款。
據報導，黎智英資助沃佛維茨的機票和住宿；至於基恩，則給予顧問費。
黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自2023年12月中開審，去年7月法官裁定表面證據成立。
去年11月底，黎智英開始為此案自辯。
香港「反送中」運動於2019年初爆發，翌年2月底起，黎智英先後多次被捕，罪名包括未經批准集結、刑事恐嚇，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等。
黎智英首次是在家中被捕，其後被判刑後，又因為其他罪名而在獄中被捕，以及被起訴新罪名。
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