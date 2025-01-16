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團客名單擱置爭論 陸委會還原：只探詢未申請

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。記者陳政錄／攝影
圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。記者陳政錄／攝影

兩岸就陸客來台議題角力，面對大陸國台辦昨表示，所謂大陸居民首批赴台團隊遊的名單遭我方擱置，是指平潭組織赴台團隊遊首發團名單。陸委會副主委兼發言人梁文傑16日還原稱，國台辦所言非事實，當時僅有我方旅遊協會，就陸方觀光業者透過平潭海上客運來台做「探詢」，但並未提出申請，也非「一般的陸客團」。

大陸國台辦昨（15日）召開例行記者會時，發言人陳斌華稱，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，並稱「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，一再進行謀『獨』挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。」

當天下午，陸委會回應稱未接獲名單，後國台辦解釋，「名單」是指去年台灣旅遊業提出包船申請，並提交平潭組織赴台（指台灣本島）團隊遊首發團名單。

對此，在今天由梁文傑主持的陸委會例行記者會上，他還原「名單」疑雲，表示據我方所知，當時陸方發起了一個「觀光踩線團」，要透過平潭海上客運來台，我方的旅遊協會有就此做探詢，詢問是否可行，「但從來沒有提出申請，所以我方手上沒有申請文件」。

梁文傑續指，該團就算成行，也是一個專業交流團體，並非一般的陸客來台觀光，不是陸客團，因此國台辦所言非事實。他稱，目前大陸尚未恢復陸客來台團隊旅遊，所以也還談不到說陸客團要用何種方式來台，「我們還是等他們宣布再說」。

去年四月，大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊時，還曾提及，「在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊」。接著，陸方多次表示，民進黨政府「對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應」。

但陸委會也表示，平潭包船申請和陸客來台觀光是兩個獨立的問題，然陸方的說法是，要先開放平潭航線，才會研究讓福建居民來台觀光，相當於疊加了一個前提條件，我方不會接受。

去年9月，旅行公會全聯會理事長蕭博仁也曾對此表示，陸方已交給他131人團員名單，就差把包船搞定就可以送出公文，但卡在陸委會這關，認為應是我方對包船有疑慮。

因此，在陸方以恢復平潭到台灣的海上客運直航為前提，但我方認為陸方應先開放團客來台下，雙方仍未能就觀光開放有所交集。

國台辦 團隊 陸客

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