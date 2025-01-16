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兩岸大學生新聞營 陸委會：符合健康有序交流

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就「兩岸大學生新聞營」，暌違六年於近日在台登場，陸委會副主委梁文傑16日表示，該團符合健康有序的交流。記者陳政錄／攝影
就「兩岸大學生新聞營」，暌違六年於近日在台登場，陸委會副主委梁文傑16日表示，該團符合健康有序的交流。記者陳政錄／攝影

本報今天報導，規模龐大的「兩岸大學生新聞營」，暌違六年在台登場，10天行程約50名陸生參加。陸委會副主委兼發言人梁文傑16日證實，該活動辦了很多年，我方對兩岸學生交流基本持歡迎立場，期間團員也未發表挑動社會情緒的言論，「這才是健康有序的交流。」他並指，去年12月，陸委會已函請各機關，改用「關聯性、專業性與必要性」審酌，「是有一些變化」。

第31屆「兩岸大學生新聞營」於6日至15日在台灣登場，是2019年1月以來營隊首度在台舉辦，大陸十所大學約50多名師生行程涵蓋北、中、南台灣。

梁文傑說，該團來台灣十天，「我想大家也沒有在新聞媒體上看到，（團員）出來受訪或發表一些挑動社會情緒的言論」，這樣的團、這樣的交流，才是健康有序的交流。

據本報掌握消息人士透露，受先前馬英九基金會陸生團風波影響，此次兩岸大學生新聞營有特別被要求「低調、不受訪」。

接著，就該團來台是否顯示我方審查放寬，梁文傑說，去年12月3日，已經函請各機關，改用「關聯性、專業性與必要性」做評估標準，和疫情期間有所不同，「是有一些變化」。

先前，我方規定大陸人士來台從事專業交流等，邀請單位應檢具來台「必要性、急迫性及不可替代性」之說明書及應備文件向中央目的事業主管機關申請。

事實上，去年雙城論壇舉辦前，陸委會就已經表示過，政府對申請案件會考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」的要求進行審酌。

上述兩岸大學生新聞營自2004年開始，原定每年寒、暑假互訪。上一次在台灣舉辦，是2019年1月，有八所大陸高校的36位師生來台。去年八月新聞營在陸復辦，於內蒙古、北京登場，近兩百名兩岸大學生參與。

本次的第31屆「兩岸大學生新聞營」，陸生來自大陸內蒙古大學、上海交大、復旦大學、北京大學、北京清華大學、中國傳媒大學、廣州暨南大學、廈門大學、中國人民大學、內蒙古師範大學十所學校，規模可能是疫後最大。除約50位學生和幾位老師外，陸方中國記協台港澳工作部主任沈毅兵也於疫後首度隨團來台，足跡涵蓋北中南，參訪竹科、日月潭、阿里山、淡水等地。

內蒙古 北京大學 大學生

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