快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

聽新聞
0:00 / 0:00

探視彰化鹹粥嬤 陸委會：在中共法律範圍提供必要協助

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，讓賣鹹粥維生的73歲阿嬤天天以淚以面，在獲知孫子被大陸公安拘留，近日急著向縣議員賴清美等管道求助。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，讓賣鹹粥維生的73歲阿嬤天天以淚以面，在獲知孫子被大陸公安拘留，近日急著向縣議員賴清美等管道求助。圖／賴清美提供

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子因涉詐騙，被大陸山西公安拘留，陸委會、海基會今赴探視黃男賣鹹粥維生的73歲阿嬤，阿嬤當場下跪懇求救孫。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，會在中共法律許可範圍提供必要的協助，國人若有接到自稱大陸官員、律師的信件，說親屬被捕，可立即向警方、陸委會和海基會反映。

梁文傑16日下午主持例行記者會，開場主動就預算案和近期國人赴陸被捕事件增加，做出呼籲。

梁文傑說，最近國人赴陸遭拘留盤查，或是涉案被捕的事件有增加的趨勢，尤其是詐騙事件。去年一月到現在，已經有三十一名國人，因從事詐騙或擔任詐騙集團車手，在大陸遭公安逮捕。

梁文傑表示，對於這些案件，我政府相關單位都有透過既有機制，向陸方確認他們的現況，視情況提供家屬必要的協助，因此，如果有國人接到自稱中共官員、律師透過信件等跟家屬聯繫，說親人被捕，擔心這也是詐騙或無法確認真偽時，可立即向警方、陸委會、海基會反映。

就彰化鹹粥嬤的孫子黃男，失聯約十個月後，日前被證實因涉及詐騙案，遭大陸山西公安拘留，海基會、陸委會今派科長級官員前往探視阿嬤，梁文傑說，「我們會盡量提供一切必要的協助」。但他也補充，因這是所謂的詐騙案件，所以我方會在中共法律許可範圍提供必要的協助。

陸委會副主委兼發言人梁文傑說，會在中共法律許可範圍提供必要的協助。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑說，會在中共法律許可範圍提供必要的協助。記者陳政錄／攝影

梁文傑 詐騙集團 陸委會

延伸閱讀

遭民進黨擱置「首批赴台團客名單」 陸國台辦：平潭包船客

曾與林秉文、梁文傑喝酒歡唱？詹江村不滿抹黑喊告

不只林秉文？梁文傑疑同框桃園建商 凌濤揭背景：每條線都指向88會館

不只梁文傑和林秉文去過88會館 卓榮泰、鄭文燦都留足跡

相關新聞

胡錫進：妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

在王星事件後，大陸近千位被困妙瓦底園區家人組建群組，並呼籲中泰相關各方給予協助。中國公安部15日稱，將對緬甸妙瓦底等詐騙...

遭誘騙至泰國被「賣豬仔」 再有一名被禁錮緬甸港人返港

港人被騙至東南亞禁錮事件，繼續成為香港熱點，再有一名被被禁錮港人搭機返回香港，騙誘兩名港女赴泰國的香港女子被控兩項串謀詐騙罪，上庭後排期再訊；香港政府下午與被非法禁錮在緬甸園區的港人家屬會面。

盧比歐稱應讓中國知道侵台代價太高 北京：不容干涉

美國準國務卿盧比歐15日表示強烈支持豪豬戰略，讓中國相信侵略台灣代價遠高於可能獲得的利益，以達嚇阻效果。中國外交部今天回...

探視彰化鹹粥嬤 陸委會：在中共法律範圍提供必要協助

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子因涉詐騙，被大陸山西公安拘留，陸委會、海基會今赴探視黃男賣鹹粥維生的73歲阿嬤，阿嬤當場下跪懇...

黎智英稱曾資助美軍前高層會晤蔡英文

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，據報導，他在庭上表示，曾資助美軍前高層到台灣，與時任總統蔡英文會...

與對岸無交流遭藍批無功能 陸委會：更重要是反制中共

立法院正密集協商總預算案，國民黨團批陸委會毫無功能，擬大幅刪減其業務費到1元。陸委會副主委梁文傑16日在官方社群影片中表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。