探視彰化鹹粥嬤 陸委會：在中共法律範圍提供必要協助

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子因涉詐騙，被大陸山西公安拘留，陸委會、海基會今赴探視黃男賣鹹粥維生的73歲阿嬤，阿嬤當場下跪懇求救孫。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，會在中共法律許可範圍提供必要的協助，國人若有接到自稱大陸官員、律師的信件，說親屬被捕，可立即向警方、陸委會和海基會反映。

梁文傑16日下午主持例行記者會，開場主動就預算案和近期國人赴陸被捕事件增加，做出呼籲。

梁文傑說，最近國人赴陸遭拘留盤查，或是涉案被捕的事件有增加的趨勢，尤其是詐騙事件。去年一月到現在，已經有三十一名國人，因從事詐騙或擔任詐騙集團車手，在大陸遭公安逮捕。

梁文傑表示，對於這些案件，我政府相關單位都有透過既有機制，向陸方確認他們的現況，視情況提供家屬必要的協助，因此，如果有國人接到自稱中共官員、律師透過信件等跟家屬聯繫，說親人被捕，擔心這也是詐騙或無法確認真偽時，可立即向警方、陸委會、海基會反映。

就彰化鹹粥嬤的孫子黃男，失聯約十個月後，日前被證實因涉及詐騙案，遭大陸山西公安拘留，海基會、陸委會今派科長級官員前往探視阿嬤，梁文傑說，「我們會盡量提供一切必要的協助」。但他也補充，因這是所謂的詐騙案件，所以我方會在中共法律許可範圍提供必要的協助。