是否加強兩用物項管制？ 陸商務部：視國安需要適時增列

大陸商務部去年發布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》，並加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，關於今年是否會在戰略資源領域增列兩用物項並加強出口管制，大陸商務部發言人16日表示，中方高度重視出口管制工作，注重借鑒國際通行做法，持續加強和完善出口管制體系建設，根據實際情況調整完善兩用物項出口管制清單。

大陸商務部發言人指出，戰略資源相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方將充分參照國際慣例，更好履行防擴散等國際義務，並根據自身維護國家安全等需要，適時依法增列有關戰略資源，加強出口管制。中方對相關物項實施出口管制，體現了中國政府負責任的大國擔當。

大陸商務部、工業和信息化部、海關總署、國家密碼局去年11月發布公告《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》。兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關技術資料等數據。

大陸商務部並於12月發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告指出，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

15日大陸商務部記者會上，也有媒體就出口管制相關話題提問。當時大陸商務部對外貿易司負責人孟岳回應，中國政府實施出口管制一貫是審慎適度的，目的是維護國家安全、更好履行國際義務。近期列管兩用物項具有明顯的軍民兩用屬性。孟岳稱，中國對這些物項實施出口管制體現了堅定維護世界和平和周邊地區穩定的立場，既有助於實現中國的自身安全，也有助於實現全球共同安全。