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林佳龍參加帛琉總統就職典禮 陸外交部：終歸徒勞

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆16日主持例行記者會。（圖／取自央視）
大陸外交部發言人郭嘉昆16日主持例行記者會。（圖／取自央視）

外交部長林佳龍以總統特使身分率團前往帛琉，參與16日舉行的帛琉新任正副總統就職典禮。大陸外交部發言人郭嘉昆16日主持例行記者會時表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「總統」，也沒有什麼「外交部」，民進黨當局倚外謀「獨」、分裂國家的圖謀終歸徒勞。

郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。他並稱，近來吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島等國友好人士已經多次向中方表達，同中國建立或恢復正常外交關係的意願，「中國同這些國家建交或復交是大勢所趨、人心所向，只是時間問題。」

郭嘉昆強調，「我願重申，友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上，開啟同這些國家關係發展的新篇章。」

另對於美國當選總統川普提名的國務卿人選盧比奧15日在參議院聽證會上稱，中國是美國有史以來面對的最強大且最危險的對手，美國必須向中國表明，如果「侵略台灣」，它將為此付出代價。郭嘉昆表示，中國的發展有著清晰的歷史邏輯和強大的內生動力，中方始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和處理中美關係，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。

郭嘉昆指出，美方要樹立正確的對陸認知，停止無端攻擊抹黑中國。台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。當前台海和平的最大挑戰是「台獨」分裂活動和外部勢力的干擾破壞。美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上干涉中國內政。

台獨 帛琉 關係

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