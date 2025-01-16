遭誘騙至泰國被「賣豬仔」 再有一名被禁錮緬甸港人返港

港人被騙至東南亞禁錮事件，繼續成為香港熱點，再有一名被被禁錮港人搭機返回香港，騙誘兩名港女赴泰國的香港女子被控兩項串謀詐騙罪，上庭後排期再訊；香港政府下午與被非法禁錮在緬甸園區的港人家屬會面。

一名在被禁錮的香港人，今早搭乘航班返港，安全抵達後由港府保安局、警務處及入境處人員在機場接走。這名原被困緬甸的男子，是經泰國返港。前油尖旺區議會副主席余德寶說，他協助其中一名受禁錮港人返港，具體資料暫時不能透露，以對方安全為重。但這個好消息對另外八人的家屬是很大鼓舞，如同曙光而不是所有努力都石沉大海。

港府保安局長鄧炳強透過社交媒體說，早上他與團隊跟泰國駐香港總領事代表團會面，感謝對方就有港人在東南亞被禁錮非法工作提供的協助，雙方繼續商討營救港人的行動方案。他與團隊會繼續跟進，希望每位港人都可安全回家。

星期三公佈被捕的一名三十二歲香港女子潘心怡，涉嫌於去年十二訛稱泰國有高薪就業機會，誘騙兩名香港女子為詐騙園區工作。涉案女子被控兩項串謀詐騙罪，星期四早上在沙田裁判法院首次提堂，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至三月十三日再訊，待警方進一步調查，署理主任裁判官鄭紀航拒絕女被告保釋，令其還押候訊。

女被告潘心怡報稱任職美容師，控罪指其在去年十二月二十七日，在香港與其他不知名人士串謀，欺騙彭辛莹及廖冰冰，虛假陳述泰國有真實就業機會，將獲得豐厚的報酬，意圖使二人出國旅行到泰國，並為詐騙中心工作。兩名被騙女子被送往緬甸，被家人營救，返港揭發事件。

有被禁錮港人家屬說，收到通知下午到政府總部，與協助在外香港居民小組開會。家屬稱期望此次會面可了解案件進展，以及調查工作的方向及安排。

港府保安局專責小組日前到泰國，與當地相關單位跟進港人被禁錮在東南亞地區從事非法工作，目前仍有港人尚未回港。港府保安局長鄧炳強說，要營救在東南亞被禁錮的港人並不容易，但會用盡方法去做，又指家屬收到相關勒索電話，應第一時間通知警方，避免「騙上騙」。

他說，港人被誘騙至泰國再被「賣豬仔」的情況，去年第二季起死灰復燃，局方已加強宣傳，包括在前往相關地區的登機櫃位宣傳騙案手法，呼籲前往這些地區的市民要提高警覺。保安局專責小組與泰國當局交換了很多新情報，可以直接與當地指揮救援隊伍的主管聯絡等，相信可以提高效率。