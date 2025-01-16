港人被困東南亞 香港官員：營救不容易

港人被詐騙集團誘騙到東南亞一事持續發酵，他們的家人都希望港府致力營救，但保安局局長鄧炳強今早表示，營救工作不容易。

官方香港電台報導，鄧炳強早上在電台節目上說，政府日前已派遣專責小組前往泰國跟進港人在東南亞被非法禁錮的案件，港、泰雙方交換了重要資料，而泰方非常重視案件，相信可以增加港人回港的機會，各方會盡力而為。

但他強調，營救工作不容易，並再次證實，目前有12名港人被困東南亞，其中11人在緬甸，1人在柬埔寨，年齡在21至43歲之間；他們之所以被誘騙到當地，是誤信詐騙集團提供高薪厚職、食宿等。

他說，2022至2023年之間，有46名港人被誘騙到東南亞工作，其後有43人返港，餘下3人確定安全但選擇不回港。去年第二季開始，當局發現類似詐騙情況又再出現，也因此與當地相關部門有密切聯繫。

另外，警方昨天逮捕了一名香港本地的美容師，懷疑她參與誘騙兩名港女到緬甸的詐騙園區。

警方調查得知，兩名女子是於去年12月被誘騙到緬甸，她們的家人其後繳付了贖金，兩人才獲釋返港，但警方沒有透露具體金額。