時隔4年 韓中重啟FTA服務貿易和投資後續談判進程

韓中時隔4年重啟雙邊自由貿易協定（FTA）服務貿易和投資後續談判進程。此前，去年12月舉行的中韓自由貿易協定第六次聯委會會議中，雙方一致同意，加快推動中韓自貿協定第二階段談判。

韓聯社報導。據南韓產業通商資源部16日消息，韓中自貿協定第二階段第十輪談判15日在首爾啟動，為期三天。由南韓產業部通商交涉本部自貿協定交涉官權慧珍、中國商務部國際經貿關係司副司長陳志陽作為雙方首席代表出席，40多名兩國人士與會。

此前，據大陸商務部消息，中韓自由貿易協定第六次聯委會會議在去年的12月9日在韓國首爾舉行。雙方一致同意，共同推動中韓自貿協定持續深入高質量實施，加快推動中韓自貿協定第二階段談判，深化產業鏈供應鏈合作，加強服務貿易和投資合作，使協定更好惠及兩國企業和人民。

大陸商務部稱，雙方積極評價過去一年中韓自貿協定實施成效，共同審議協定項下貨物貿易、經濟合作、技術性貿易壁壘等領域實施情況，並就跨境電商商品通關便利化、標準技術法規與合格評定程序、農產品檢驗檢疫、政府採購等問題交換意見。

這是中韓自2020年後時隔4年重啟正式磋商。韓中自貿協定2015年生效後，兩國在2018年3月啟動服務貿易和投資後續談判，至今共舉行9次正式磋商及首席代表會議等。