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時隔4年 韓中重啟FTA服務貿易和投資後續談判進程

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
韓中時隔4年重啟雙邊自由貿易協定（FTA）服務貿易和投資後續談判進程。圖為去年12月，大陸商務部副部長李飛在韓國首爾與韓國外交部次官姜仁仙共同主持召開中韓經貿聯委會第28次會議。（圖／取自大陸商務部）
韓中時隔4年重啟雙邊自由貿易協定（FTA）服務貿易和投資後續談判進程。圖為去年12月，大陸商務部副部長李飛在韓國首爾與韓國外交部次官姜仁仙共同主持召開中韓經貿聯委會第28次會議。（圖／取自大陸商務部）

韓中時隔4年重啟雙邊自由貿易協定（FTA）服務貿易和投資後續談判進程。此前，去年12月舉行的中韓自由貿易協定第六次聯委會會議中，雙方一致同意，加快推動中韓自貿協定第二階段談判。

韓聯社報導。據南韓產業通商資源部16日消息，韓中自貿協定第二階段第十輪談判15日在首爾啟動，為期三天。由南韓產業部通商交涉本部自貿協定交涉官權慧珍、中國商務部國際經貿關係司副司長陳志陽作為雙方首席代表出席，40多名兩國人士與會。

此前，據大陸商務部消息，中韓自由貿易協定第六次聯委會會議在去年的12月9日在韓國首爾舉行。雙方一致同意，共同推動中韓自貿協定持續深入高質量實施，加快推動中韓自貿協定第二階段談判，深化產業鏈供應鏈合作，加強服務貿易和投資合作，使協定更好惠及兩國企業和人民。

大陸商務部稱，雙方積極評價過去一年中韓自貿協定實施成效，共同審議協定項下貨物貿易、經濟合作、技術性貿易壁壘等領域實施情況，並就跨境電商商品通關便利化、標準技術法規與合格評定程序、農產品檢驗檢疫、政府採購等問題交換意見。

這是中韓自2020年後時隔4年重啟正式磋商。韓中自貿協定2015年生效後，兩國在2018年3月啟動服務貿易和投資後續談判，至今共舉行9次正式磋商及首席代表會議等。

大陸商務部 自由貿易 自貿協定

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