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演員被綁事件後續 中國公安部：全力協調解救受困者

中央社／ 台北16日電
中國演員王星日前在泰緬邊界失聯後獲救，後續傳出有許多中國人受困緬北至今。（微博照片）
中國演員王星日前在泰緬邊界失聯後獲救，後續傳出有許多中國人受困緬北至今。（微博照片）

中國演員王星日前在泰緬邊界失聯後獲救，後續傳出有許多中國人受困緬北至今。中國公安部15日稱將展開公民境外失聯、被困偵查調查，並在駐外使領館支持協助下，全力協調解救被困人員。

王星3日赴泰國拍戲一度失聯，隨後發現被綁架至緬甸詐騙園區並獲救，之後更傳出有多名中國演員、模特兒及工作人員遭詐騙組織騙到境外，部分人員至今仍失聯；陸媒日前也報導，174名在緬甸被困人員的家屬共同填寫文件，要求中國官方將這174人營救回國。

官媒央視新聞報導，中國公安部於15日發文，對中國公民被騙至境外後失聯表示高度重視，將立即部署各地公安機關全面梳理公民在境外失聯、被困情況，全力展開偵查調查工作，同時在外交部門和中國駐外使領館支持協助下，全力協調解救被困人員。

公安機關表示，將持續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，特別是對緬甸妙瓦底等新的詐騙窩點聚集區，加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點。

中國公安部有關負責人表示，自2023年7月公安部開展打擊緬北涉中國電信網路詐騙犯罪專項工作以來，公安機關會同緬甸執法部門開展執法安全合作和打擊行動，緬北地區臨近中國邊境的規模化電詐園區被鏟除。

中國公安部有關負責人說明，之後大批涉詐人員轉移至緬甸妙瓦底、萬海、當陽等地，境外電詐集團為使園區正常營運，透過高薪招募赴境外務工、免費出境旅遊等方式誘騙人員出境，再用非法拘禁、綁架等手段強迫其在電詐窩點內從事違法活動，嚴重侵害人民生命財產安全。

公安 失聯 詐騙

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