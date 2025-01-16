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毛寧升官！網站更新為大陸外交部新聞司長 副部長華春瑩不再兼任

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
毛寧已升任大陸外交部新聞司長。圖為她1月3日，她最近一次主持例行記者會的場景。 大陸外交部網站
毛寧已升任大陸外交部新聞司長。圖為她1月3日，她最近一次主持例行記者會的場景。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站「新聞司」一欄最新資訊顯示，原為新聞司副司長兼發言人的毛寧已出任大陸外交部新聞司司長；副司長為蔣小燕（女）、林劍、郭嘉昆。原以副部長身分兼任新聞司長的華春瑩，已正式卸下新聞司長及發言人的職務及工作。

公開履歷顯示，毛寧，女，漢族，1972年12月生，碩士研究生，中共黨員。毛寧曾任外交部亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任、中日韓合作秘書處副秘書長、駐美使館參贊、外交部亞洲司副司級幹部、外交部亞洲司政工參贊、外交部亞洲司副司長等職。並曾掛職四川省樂山市委常委、副市長。

2022年9月，毛寧任外交部新聞司副司長、外交部新聞發言人，成為外交部第33任新聞發言人。

此前，華春瑩為外交部新聞司司長，去年5月華春瑩被發布為外交部副部長，但她繼續兼任新聞司長及發言人。網站更新後顯示，華春瑩已卸任外交部新聞司長一職。

按大陸外交部新聞司網頁上的描述，新聞司主要職責為承擔發布中國重要外交活動資訊、闡述中國對外政策工作；承擔國家重要外事活動有關新聞工作；指導駐外外交機構新聞工作；承擔在華外國常駐新聞機構和外國記者事務；組織進行公共外交；收集分析重要資訊等。

外交部 毛寧 華春瑩

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