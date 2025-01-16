日媒：王毅與森山裕、西田實仁會談時告知有意於今年3月訪日

據日本共同社，多名日中外交消息人士15日透露，中國外長王毅14日與日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁在北京會談之際，告知稱有意於3月訪日。若能實現，將是2020年11月以來中國外長再次訪日。

報導稱，今後將協調召開日中外長會談，以及舉行由經濟部長等參加的「日中經濟高層對話」。此外，也爭取召開由日本擔任輪值主席國的日中韓三國機制下的外交部長會談。

日本外相岩屋毅去年12月下旬訪華並與王毅舉行了會談。日中兩國政府希望透過活化高層往來，加強溝通，推動解決堆積如山的問題。

報導稱，若經濟高層對話能夠實現，將是2019年4月在北京舉行以來再次實施。岩屋計畫在外長會談和經濟對話中，要求中方盡快恢復東京電力福島第一核電廠處理水排海後暫停的日本水產品進口。

據大陸外交部網站15日消息，2025年1月14日，王毅在北京分別會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。在會面時，王毅表示，去年11月，習近平主席同石破茂首相會晤，就全面推進中日戰略互惠關係、致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係達成重要共識。目前，中日關係面臨改善發展的重要機會。希望雙方能運用好執政黨交流機制平台，為中日關係發展發揮正面作用。

中方的這則消息中，沒有觸及王毅可能訪日的任何訊息。

另一方面，共同社亦報導，日本防衛相中谷元15日在倫敦與英國國防大臣希利會談。圍繞著包括義大利在內三國共同開發的下一代戰機，確認將攜手推進力爭2035年開始配備的計畫。關於英國計畫年內派往印度太平洋地區的航母打擊群，中谷在會談後向媒體表示，考慮對其適用自衛隊保護他國艦艇的「武器防護」。

報導稱，日本去年7月確認，基於安全保障相關法的武器等防護的適用對象擴大到英國。如果對航空母艦打擊群實施防護，將是首次實際對英國適用，成為繼美國、澳洲之後的第三個國家。

據外電，英國與日本的「警戒島嶼」年度軍演昨天啟動，英國陸軍全球反應部隊「16空中突擊旅」派遣超過百名官兵赴日，與日本陸上自衛隊在九州演訓。