快訊

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：王毅與森山裕、西田實仁會談時告知有意於今年3月訪日

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日媒報導，王毅向日本執政黨代表團表明有意3月訪問日本。圖為王毅去年12月25日會見訪問套土的日本外相岩屋毅（左）。（美聯社）
日媒報導，王毅向日本執政黨代表團表明有意3月訪問日本。圖為王毅去年12月25日會見訪問套土的日本外相岩屋毅（左）。（美聯社）

日本共同社，多名日中外交消息人士15日透露，中國外長王毅14日與日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁在北京會談之際，告知稱有意於3月訪日。若能實現，將是2020年11月以來中國外長再次訪日。

報導稱，今後將協調召開日中外長會談，以及舉行由經濟部長等參加的「日中經濟高層對話」。此外，也爭取召開由日本擔任輪值主席國的日中韓三國機制下的外交部長會談。

日本外相岩屋毅去年12月下旬訪華並與王毅舉行了會談。日中兩國政府希望透過活化高層往來，加強溝通，推動解決堆積如山的問題。

報導稱，若經濟高層對話能夠實現，將是2019年4月在北京舉行以來再次實施。岩屋計畫在外長會談和經濟對話中，要求中方盡快恢復東京電力福島第一核電廠處理水排海後暫停的日本水產品進口。

據大陸外交部網站15日消息，2025年1月14日，王毅在北京分別會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。在會面時，王毅表示，去年11月，習近平主席同石破茂首相會晤，就全面推進中日戰略互惠關係、致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係達成重要共識。目前，中日關係面臨改善發展的重要機會。希望雙方能運用好執政黨交流機制平台，為中日關係發展發揮正面作用。

中方的這則消息中，沒有觸及王毅可能訪日的任何訊息。

另一方面，共同社亦報導，日本防衛相中谷元15日在倫敦與英國國防大臣希利會談。圍繞著包括義大利在內三國共同開發的下一代戰機，確認將攜手推進力爭2035年開始配備的計畫。關於英國計畫年內派往印度太平洋地區的航母打擊群，中谷在會談後向媒體表示，考慮對其適用自衛隊保護他國艦艇的「武器防護」。

報導稱，日本去年7月確認，基於安全保障相關法的武器等防護的適用對象擴大到英國。如果對航空母艦打擊群實施防護，將是首次實際對英國適用，成為繼美國、澳洲之後的第三個國家。

據外電，英國與日本的「警戒島嶼」年度軍演昨天啟動，英國陸軍全球反應部隊「16空中突擊旅」派遣超過百名官兵赴日，與日本陸上自衛隊在九州演訓。

北京 外交部 日本 王毅 英國 關係

延伸閱讀

日本自民黨幹事長：李強有意赴日參加日中韓首腦會談

日本自公兩黨幹事長與中國總理會談 討論深化合作

日本執政黨幹事見王滬寧 稱必須營造安心交流環境

王毅：中國大陸將提供非洲45億無償軍援 培訓7千名軍警

相關新聞

首批大陸赴台團客遭擱置？ 我稱未接獲申請

兩岸就陸客來台互推責任，大陸國台辦昨爆料，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。對此，陸委...

中共黨內高層團結不再？解放軍系「對習有意見」

中國人民解放軍官方出版物《解放軍報》最近罕見地引發熱議。自2024年12月04日起到18日止，短短的兩週內刊出了五篇「自覺做堅持民主集中制的表率」系列評論稿。（見下表一）篇篇雖不指名，但好似劍指習近平領導無方，使黨內高層間團結不再。

毛寧升官！網站更新為大陸外交部新聞司長 副部長華春瑩不再兼任

據大陸外交部網站「新聞司」一欄最新資訊顯示，原為新聞司副司長兼發言人的毛寧已出任大陸外交部新聞司司長；副司長為蔣小燕（女...

日媒：王毅與森山裕、西田實仁會談時告知有意於今年3月訪日

據日本共同社，多名日中外交消息人士15日透露，中國外長王毅14日與日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁在北京會談...

中國漫記／上交密大終止學術合作 美中脫鉤已是進行式？

川普2.0即將展開，美中的脫鉤恐進一步升高，包括學術的脫鉤。就在川普就任10天前的1月10日，美國密西根大學以「國家安全」為由，終止與上海交通大學的合作。這不只是一個象徵，更是一個預兆。

缺席政法委會議 武警司令王春寧疑涉貪

中共中央政法工作會議日前在北京召開，武警部隊司令員、上將王春寧是政法委員中唯一缺席者。港媒暗示，王春寧可能在新一波反腐敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。