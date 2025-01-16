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缺席政法委會議 武警司令王春寧疑涉貪

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
武警司令員王春寧。圖／取材自微信
武警司令員王春寧。圖／取材自微信

中共中央政法工作會議日前在北京召開，武警部隊司令員、上將王春寧是政法委員中唯一缺席者。港媒暗示，王春寧可能在新一波反腐敗鬥爭中落馬。

根據大陸官媒央視新聞會後釋出畫面，一月十二日至十三日舉行的中共中央政法工作會議上，中共中央政法委書記陳文清、副書記王小洪，委員張軍（最高法院長）、應勇（最高檢檢察長）、誾栢（政法委秘書長）、陳一新（國安部長）、賀榮（司法部長）、王仁華（軍委政法委書記）在主席台就坐，王春寧是唯一缺席的政法委委員。

港媒「星島日報」報導，王春寧自去年十一月起已經缺席多項重要活動，包括上將晉銜儀式、中紀委大會。近年不少案例顯示，共軍將領缺席某些重要會議後不久，就因涉貪腐被查。

王春寧今年六十二歲，曾長期在解放軍原南京軍區服役，擔任過十二集團軍軍長、北京衛戍區司令員等職，二○二○年出任武警司令員、晉升上將。大陸武警由中共中央軍委直屬。

在大陸國防部去年十一月底，宣布前中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華涉嚴重違紀被停職檢查後，去年十二月，就有陸軍司令李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智和王春寧等四名上將缺席上將晉銜儀式，今年一月六日，軍工系統出身的大陸工信部長金壯龍，也缺席中共中紀委全會。

中共 北京

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