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2025對台工作 北京加強政黨、團體交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國台辦發言人陳斌華。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦發言人陳斌華昨闡述北京今年各方面的對台工作，包括繼續堅持一中原則、「九二共識」及反台獨，推進「祖國統一進程」，加強與台灣有關政黨、團體交流。

大陸國台辦昨召開二○二五年首場例行記者會，陳斌華提及大陸國台辦主任宋濤的新年寄語，闡述今年對台工作重點，「表明我們將繼續堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決打擊『台獨』分裂和外來干涉，持續擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，不斷增進理解認同，推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一進程。」

陳斌華說，新的一年，將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，和台灣有關政黨、團體和代表性人士不斷加強交流、凝聚共識、鞏固互信，推動兩岸關係和平發展。

另就經濟、人員往來，陳斌華提到，今年將不斷完善惠及台人、台企政策措施，優化涉台營商環境，助力台人、台企在大陸「高質量發展」，鼓勵推出更多深化兩岸融合發展的政策措施，推進兩岸產業合作平台建設，提升兩岸產業鏈、供應鏈合作。

他說，陸方今年將秉持「兩岸一家親」理念「廣泛團結台灣各界人士」，持續推動兩岸交流往來正常化、常態化，不斷擴大兩岸各領域的交流合作。

先前海基會副董事長兼秘書長羅文嘉喊話，希望兩岸兩會（海基會、海協會）在未來一年恢復制度性的協商和會晤，陳斌華回應，「兩岸同屬一個中國，只要不分裂國家，只要認同兩岸同胞都是中國人，兩岸各界完全可以坐下來，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入協商。」

台獨 關係 陳斌華

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