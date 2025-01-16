首批大陸赴台團客遭擱置？ 我稱未接獲申請

兩岸就陸客來台互推責任，大陸國台辦昨爆料，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。對此，陸委會稱未接獲名單，國台辦隨後解釋，「名單」是指去年台灣旅遊業提出包船申請，並提交平潭組織赴台（指台灣本島）團隊遊首發團名單。

就陸客恢復來台旅遊議題，賴總統日前喊話，希望兩岸旅遊小兩會協商，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上回應表示，以「台灣」、「中國」來指稱兩岸，是不折不扣的「台獨」分裂謬論，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，一再進行謀『獨』挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。」

陳斌華還爆料，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，批評賴清德的說法是「顛倒黑白、倒打一耙」，重申恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

不過，陸委會昨回應表示，我方並未接獲相關申請案件，呼籲大陸文旅部盡早宣布開放來台團隊遊。陸委會還說，我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但是對於陸方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。

面對兩岸「名單」各自表述，國台辦昨天傍晚在本報追問後回應，指所謂「首批赴台團隊遊的名單」，是「二○二四年八月台灣旅遊業界向台灣有關方面提出包船申請，並提交平潭組織的赴島內（指台灣）團隊遊首發團名單」。

去年四月，大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊時，還曾經提及，「在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊」。接著，陸方多次表示，民進黨政府「對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應」。

陸委會副主委梁文傑日前就曾表示，平潭包船申請和陸客來台觀光是兩個獨立的問題，但陸方的說法是，要先開放平潭航線，才會研究讓福建居民來台觀光，相當於疊加了一個前提條件，「我們是不接受的」。