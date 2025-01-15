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和斯里蘭卡總統會談 習近平：支持經濟建設

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平15日和斯里蘭卡總統迪桑納亞克會談。新華社
大陸國家主席習近平15日和斯里蘭卡總統迪桑納亞克會談。新華社

斯里蘭卡總統迪桑納亞克14日到17日訪問中國大陸，15日在北京和大陸國家主席習近平會談。習近平說，將積極支持斯方聚焦經濟建設，推動高品質共建「一帶一路」、現代農業、數位經濟、海洋經濟等領域合作。

據大陸外交部，習近平說，當前，中斯關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機，雙方要從戰略高度掌握中斯關係，共同打造中斯命運共同體。

習近平強調，中國始終將斯里蘭卡置於周邊外交重要方向，將一如既往支持斯里蘭卡維護國家獨立、主權和領土完整，支持斯方自主探索符合本國國情的發展道路，願和斯方深化政治互信，交流治國理政經驗，加強兩國各部門對話溝通。

習近平指出，中國進一步全面深化改革、推動中國式現代化，將為斯里蘭卡發展帶來新的機會。中國將積極支持斯方聚焦經濟建設，推動高品質共建「一帶一路」、現代農業、數位經濟、海洋經濟等領域合作，打造新的亮點。

他提到，要加強雙方人文交流，增進兩國人民的「心聯通」。中方願和斯方加強在聯合國等多邊機構內的協調合作，共同應對氣候變遷等事關人類發展的重大議題，堅持全球南方聯合自強，為區域和平穩定和發展繁榮貢獻力量。

據中方發布，迪桑納亞克表示，高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，斯里蘭卡致力於共建「一帶一路」，助力提升地區互聯互通水平，歡迎更多中國企業赴斯投資興業，願和中方加強基礎設施、能源、農業、金融、減貧、數位轉型、旅遊、海洋、人員訓練等領域合作。

會談後，雙方共同見證簽署共建「一帶一路」合作規劃，及斯里蘭卡農產品輸陸、社會民生、新聞廣電等多項雙邊合作文件。

一帶一路 斯里蘭卡 習近平

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