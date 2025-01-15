李強見日本執政黨代表團 盼兩國管控分歧

中日執政黨交流機制第九次會議近日在北京舉辦，大陸國務院總理李強15日會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團，表示希望中日增進互信、深化合作、管控分歧；據日媒稍早報導，李強表示有意赴日本參加日中韓首腦會談，同時也歡迎日本首相石破茂在合適的時候訪華。

據大陸外交部，李強表示，當前，中日關係處在改善發展的關鍵時期，這次中日時隔近7年後重啟執政黨交流機制，是雙方落實兩國領導人共識的重要措施。

他說，中日是搬不走的鄰居，既然搬不走，就要好好做鄰居，做好鄰居。希望中日繼續一道努力，依照兩國領導人指明的方向，增進互信、深化合作、管控分歧，推動雙邊關係健康穩定發展，更好惠及兩國人民。

李強提及，中日執政黨應彰顯使命擔當，從維護兩國長遠根本利益出發，本著對國民和歷史負責的態度，採取正確有力行動。要把更多精力放在共同合作、共謀發展上，推動兩國進一步發揮經濟互補優勢，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，在科技創新、數位經濟、綠色發展、開拓第三方市場等領域發掘更多合作新增長點。

李強說，要增進兩國民間友誼，多做有利於促進相互理解和正確認知的事，加強人文、地方和青少年交流，夯實兩國關係的民意基礎。據中方發布，日方表示，日本自民黨、公明黨將一如既往致力於推進日中關係，堅持包括日中聯合聲明在內的四個政治文件確立的各項原則。

據日媒共同社稍早報導，森山裕稱，李強表示有意赴日本參加日中韓首腦會談（中日韓領導人會議），同時也歡迎日本首相石破茂在合適的時候訪華。

此外，森山裕還遞交石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信。日方可能要求撤銷東京電力福島第一核電站處理水排海後對日本水產品的進口限制，並確保在華日僑的安全。

在此之前，森山與西田14日已相繼和中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧及大陸外長王毅會面。

另，中日交流的重頭戲還包括日本農相江藤拓於15日至17日訪問中國，他計劃16日、17日在北京分別與中國海關總署副署長王令浚、中國農業農村部部長韓俊舉行會談。雙方將就中國限進口的日本水產品和牛肉等議題展開協商，爭取恢復進口。