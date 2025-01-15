快訊

水電雙漲擺明放風向施壓國會 耍情勒凸顯政府無計可施

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

毛寧接替華春瑩 任大陸外交部新聞司司長

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部發言人毛寧以升任新聞司司長。 歐新社
大陸外交部發言人毛寧以升任新聞司司長。 歐新社

大陸外交部新聞司司長，已由大陸外交部發言人毛寧接任，原任司長華春瑩現在為大陸外交部副部長。

據界面新聞15日晚間報導，大陸外交部官網「組織機構」欄目更新資訊顯示，毛寧已任外交部新聞司司長。目前大陸外交部新聞司副司長為蔣小燕、林劍、郭嘉昆，其中發言人為毛寧、林劍、郭嘉昆。

公開資料顯示，毛寧生於1972年12月，曾任大陸外交部亞洲司科員、駐香港特派員公署三秘、朝鮮半島事務辦公室主任、亞洲司副司長、四川省樂山市委常委、副市長（掛職），2022年成為外交部新聞司副司長、第33任新聞發言人。

至於前任大陸外交部新聞司司長華春瑩，現在為中共外交部黨委委員、副部長（排名第四）。她此前還曾擔任外交部部長助理一職。華春瑩2012年起任大陸外交部發言人，任期創下歷史紀錄，去年5月升任副部長後，仍多次以「外交部發言人」身分宣布中共總書記習近平的外事活動。

目前大陸外交部有4位副部長、4位部長助理，其中多位部長助理目前仍兼任多個司的司長。

外交部 毛寧 華春瑩

延伸閱讀

美擬再祭晶片禁令 陸外交部：最終將反噬自身、損人害己

美禁止銷售中俄智慧汽車 陸外交部：典型保護主義和經濟脅迫

川普不排除動武奪格陵蘭 外交部官員揭真正用意：阻止大陸染指北極

斯里蘭卡總統下周訪陸 陸外交部：拓展一帶一路合作

相關新聞

日本自民黨幹事長：李強有意赴日參加日中韓首腦會談

正在大陸訪問的日本自民黨幹事長森山裕及公明黨幹事長西田實仁，15日與大陸國務院總理李強舉行會談。森山裕稱，李強表示有意赴...

國台辦指台人辦陸身分證是認知作戰 陸委會：持續嚴查

網紅八炯拍攝影片指稱中共誘拉台灣民眾申領大陸身分證，總統賴清德日前強調，「勿因一時利益走入歧途」，調查局也表示將進一步擴...

遭民進黨擱置「首批赴台團客名單」 陸國台辦：平潭包船客

兩岸旅遊仍呈現僵局，大陸國台辦發言人陳斌華15日上午表示「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭...

故宮建院百年兩岸是否交流？陸國台辦樂見：民進黨別數典忘祖

今年是故宮博物院建院100周年，兩岸故宮之間是否可能有合作或者交流受到關注，而大陸國台辦則在15日表示，樂見北京故宮與台...

毛寧接替華春瑩 任大陸外交部新聞司司長

大陸外交部新聞司司長，已由大陸外交部發言人毛寧接任，原任司長華春瑩現在為大陸外交部副部長。

饒慶鈴赴陸「未報備」見宋濤 陸委會：查明後依規處理

政府將調查台東縣長饒慶鈴赴陸「未通報」會見大陸國台辦主任宋濤，大陸國台辦15日批評，這是打壓推動參與兩岸交流合作的人士。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。