日本自民黨幹事長：李強有意赴日參加日中韓首腦會談

正在大陸訪問的日本自民黨幹事長森山裕及公明黨幹事長西田實仁，15日與大陸國務院總理李強舉行會談。森山裕稱，李強表示有意赴日本參加日中韓首腦會談，同時也歡迎首相石破茂在合適的時候訪華。

日本共同社報導，雙方圍繞如何深化日中合作展開了討論。森山遞交首相石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信。日方可能要求撤銷東京電力福島第一核電站處理水排海後對日本水產品的進口限制，並確保在華日僑的安全。

森山在會談一開始表示，「為了讓兩國國民實際感受到日中關係發展的好處，願坦率討論需求所在。」西田表示期待李強盡快訪日。李強表示，希望兩國共同努力深化合作。

森山與西田14日相繼同中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧及大陸外長王毅會面，力圖透過高層的反覆對話，推動構建戰略互惠關係的政府外交。

據中共中央對外聯絡部稱，王毅表示，中日關係正面臨改善的「關鍵時機」，並補充說，兩國執政黨都處於推進關係的最前沿。

王毅也強調，兩國關係要永續發展，就必須正確認識兩國是「合作夥伴、互不構成威脅」。

王毅補充，日本應該放棄將大陸視為「前所未有的挑戰」的言論。他也敦促東京繼續本著對日本過去行為的反省和道歉精神。「今年是抗日戰爭勝利80周年，日本在歷史問題和台灣問題上的立場備受關注。」

新華社報導，王滬寧14日表示，大陸國家主席習近平2024年11月同日本首相石破茂在祕魯利馬會晤，一致同意按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係。兩國執政黨應圍繞推動落實兩國領導人共識深入交流，共同努力發展中日關係，促進本地區和世界繁榮發展。大陸全國政協願為此作出積極貢獻。

森山與西田13日至15日對北京進行訪問。14日自公兩黨與中國共產黨的政黨間對話「日中執政黨交流機制」上，雙方確認無論雙邊關係形勢如何，都要加強兩國政黨和年輕政治家的交流，建立互信。