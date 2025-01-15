饒慶鈴赴陸「未報備」見宋濤 陸委會：查明後依規處理

政府將調查台東縣長饒慶鈴赴陸「未通報」會見大陸國台辦主任宋濤，大陸國台辦15日批評，這是打壓推動參與兩岸交流合作的人士。陸委會回應指，台東縣政府未於知悉與宋濤會晤後依規定辦理行程變更，主管機關將於查明相關事實後依規定辦理後續。

陸委會15日透過書面指出，依內政部「台灣地區公務員及特定身分人員赴大陸地區線上申請須知」第二點（四）及第六點（五）規定：縣（市）長赴大陸地區行程、日期、天數或活動內容變更者，應於赴大陸地區前或行程變更前申請變更行程。

陸委會續指，另依台東縣長饒慶鈴本次赴陸申請表所填寫資料，其參訪對象「並無」大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關之首長或副首長。

陸委會表示，本案顯示台東縣政府即使赴陸前不知道陸方有安排與國台辦宋濤會晤，亦未於知悉後依規定辦理行程變更。主管機關將於查明相關事實後依規定辦理後續。

台東縣長饒慶鈴4日至9日率團訪問大陸，4日在北京會見大陸國台辦主任宋濤，由於事先未在赴陸申請計畫先報備，先前傳出陸委會恐禁止饒慶鈴再次前往大陸。

大陸國台辦15日上午舉行例行新聞發布會，對於饒慶鈴訪陸並見宋濤，發言人陳斌華表示，這樣的交流互動，出發點和落腳點「是為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」，批評「民進黨當局」揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背「島內」主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目。