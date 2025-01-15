遭民進黨擱置「首批赴台團客名單」 陸國台辦：平潭包船客

兩岸旅遊仍呈現僵局，大陸國台辦發言人陳斌華15日上午表示「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，陸委會對此已回應指「我方並未接獲相關申請案件」。就此，國台辦15日下午就「首批赴台團隊遊的名單」加以解釋，這指的是「2024年8月台灣旅遊業界向台灣有關方面提出包船申請，並提交平潭組織的赴島內（指台灣）團隊遊首發團名單」。

陳斌華15日上午表示「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」後，受到眾多關注，本報記者15日下午再度向國台辦詢問所謂的首批團客陸客名單，指的是從哪樣的管道、交通工具、以及何時申請赴台旅遊的陸客？國台辦僅僅半小時便做出上述回應。

平潭航線復航的問題，早在去年4月底大陸文旅部就宣布，將在平潭與台灣海運客運直航恢復後開放福建民眾赴台灣本島旅遊，去年4月28日，陸方海運小兩會「海峽兩岸航運交流協會」宣布已通過既有管道「促請台方恢復兩岸海上客運直航」。

近期國台辦已多次在記者會上批評民進黨政府「對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應」。陸方執行平潭與台灣航線的「海峽號」與所在的平潭實驗區2024年也已多次公開表示期盼海峽號復航，不過我方執行平潭航線的麗娜輪，則早已在去年農曆年前就被賣到希臘。

對於此航線復航，陸委會先前一直表示在「評估中」，陸委會副主委梁文傑並曾回應本報詢問指，旅客與航線是兩件事，「不接受用什麼樣的條件來交換」。梁文傑當時還曾表示，因為台灣海峽的風浪很大，平潭航線常常有旅客訂了船票，沒有辦法出航，其次是需求量並不大。

近日，梁文傑也在記者會上指出，平潭包船申請和陸客來台觀光是兩個獨立的問題，但陸方的說法是，要先開放平潭航線，才會研究讓福建居民來台觀光，相當於疊加了一個前提條件，「我們是不接受的」。

據本報了解，早在大陸文旅部宣布政策前，去年2024年1月18日平潭縣第十八屆人大第三次會議上，平潭綜合實驗區管委會主任黃健波做的管委會工作報告就提到該年將推動對台海上客運直航「儘快復航」。而今年1月7日平潭實驗區管委會的工作報告全文已於14日公布，本報記者查詢，報告已沒有提及對台客運直航復航相關內容。

公開資料顯示，疫情前，大陸與台灣本島開闢了包括廈門—台中、廈門—基隆、平潭—台北、平潭—台中和浙江大麥嶼—基隆共5條海上客運航線。據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次。惟陸委會以「基於防疫優先」為由，自2020年2月10日起暫停兩岸海運客運直航航線及航班，「視疫情狀況再評估復航」，目前迄未復航。