故宮建院百年兩岸是否交流？陸國台辦樂見：民進黨別數典忘祖

今年是故宮博物院建院100周年，兩岸故宮之間是否可能有合作或者交流受到關注，而大陸國台辦則在15日表示，樂見北京故宮與台北故宮博物院開展交流合作，同時正告民進黨政府「不要拿著祖宗的遺產數典忘祖」。

今年是故宮建院百年，兩岸故宮都有籌備重要的展覽作為慶祝，北京故宮也即將啟用北院區，回望故宮建院90周年，兩岸故宮有諸多合作，特別是合作在台北故宮推出「郎世寧來華三百年特展」，而本報記者15日上午在大陸國台辦記者會上，向發言人陳斌華詢問大陸的北京故宮今年的院慶規劃裡面，有沒有與台北故宮接觸甚至合作的可能性？

就此，陳斌華表示，故宮博物院和台北故宮博物院同根同源，「是血脈相連的整體，是兩岸同屬一個國家、一個民族的文化歷史印證」。他並指，兩岸故宮博物院所典藏的國寶文物是中華文明的結晶，是中國悠久歷史和燦爛文化的傳承，承載著兩岸割捨不斷的文化血脈和歷史紐帶，凝聚著海內外中華兒女共同的人文情懷。

陳斌華隨後提及，「我們樂見故宮博物院與台北故宮博物院開展交流合作，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化」。但是他也表示「正告民進黨當局」，「對歷史文化要有正確的認知，不要拿著祖宗的遺產數典忘祖」。