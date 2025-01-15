快訊

尹錫悅遭逮捕關押看守所單人牢房 今晚菜單曝光

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬再祭晶片禁令 陸外交部：最終將反噬自身、損人害己

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。圖為示意圖。中新社
美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。圖為示意圖。中新社

美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

財聯社報導，郭嘉昆表示，中方已多次就美方惡意封鎖打壓大陸半導體產業表明了嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華晶片出口管制，脅迫別國打壓大陸半導體產業，這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

澎湃新聞報導，美國商務部13日發布人工智慧擴散出口管制框架臨時最終規則，再次升級對大陸先進晶片出口管制。這是繼2024年12月2日，美國政府發布對大陸半導體出口管制措施，將140家大陸企業加入貿易限制清單後的又一次管控升級。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，目前美國對華出口管制的產品是主要用於AI伺服器的處理晶片和高頻寬存儲晶片。汽車行業是晶片的最重要的使用者行業，隨著自動駕駛技術的進一步發展，對大模型訓練等有非常高的需求。

李邵華指出，由於電動車智慧化水準的不斷提高，對具備高算力、AI功能的車用系統單晶片（SOC）產品的需求越來越高。美國對先進半導體產品和技術的管制，就是在限制大陸在包括自動駕駛汽車在內的很多領域的技術進步。

半導體 外交部 美國 電動

延伸閱讀

彭博：美國矛頭轉向台積電 16奈米以下銷售全部列管

經濟日報社論／拜登臨去秋波 晶片業挨悶棍

輝達又爆GB200機櫃過熱 協力廠強調不受影響

明年科技預算1,800億 再創高…推動信賴產業、晶片台灣隊

相關新聞

國台辦指台人辦陸身分證是認知作戰 陸委會：持續嚴查

網紅八炯拍攝影片指稱中共誘拉台灣民眾申領大陸身分證，總統賴清德日前強調，「勿因一時利益走入歧途」，調查局也表示將進一步擴...

遭民進黨擱置「首批赴台團客名單」 陸國台辦：平潭包船客

兩岸旅遊仍呈現僵局，大陸國台辦發言人陳斌華15日上午表示「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭...

故宮建院百年兩岸是否交流？陸國台辦樂見：民進黨別數典忘祖

今年是故宮博物院建院100周年，兩岸故宮之間是否可能有合作或者交流受到關注，而大陸國台辦則在15日表示，樂見北京故宮與台...

美禁止銷售中俄智慧汽車 陸外交部：典型保護主義和經濟脅迫

美國總統拜登14日宣布，禁止在美國行駛的聯網車，使用大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國市場下達封殺令。...

國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

就恢復兩岸觀光，總統賴清德建議由兩岸觀光「小兩會」進行談判。大陸國台辦15日回應稱，不反對恢復兩岸制度性協商，回到「九二...

饒慶鈴赴陸「未報備」見宋濤 陸委會：查明後依規處理

政府將調查台東縣長饒慶鈴赴陸「未通報」會見大陸國台辦主任宋濤，大陸國台辦15日批評，這是打壓推動參與兩岸交流合作的人士。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。