美禁止銷售中俄智慧汽車 陸外交部：典型保護主義和經濟脅迫

美國總統拜登14日宣布，禁止在美國行駛的聯網車，使用大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國市場下達封殺令。大陸外交部發言人郭嘉昆15日表示，美方違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。

財聯社報導，郭嘉昆指出，美方以所謂「國家安全」為由，限制大陸網聯車軟硬體及整車在美國使用，毫無事實根據，有關做法干擾企業的經濟商業合作，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。

郭嘉昆表示，中方敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對大陸企業的無理打壓，中方將採取必要措施堅決維護自身合法權益。

美國商務部工業與安全局（BIS）在聲明中表示，大陸和俄羅斯技術對美國國安帶來的風險過高，令人無法接受。根據商務部說法，美國將從2030年款的車開始禁止進口大陸及俄國車輛聯網系統硬體，這些硬體包括藍牙、行動通訊及衛星零組件。來自中俄的自動駕駛軟體也會被封殺，從2027年款的車開始適用。