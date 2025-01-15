盧比歐指中共靠欺騙成為超級大國 大陸外交部拒評論

針對美國聯邦參議員盧比歐擬在國務卿任命聽證會上表示，中共以犧牲美國利益為代價，用謊言和欺騙方式成為超級大國，中國外交部發言人郭嘉昆今天迴避作答，僅以「我們不對推測性的報導進行評論」作回應。

中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。

根據美國新聞與世界報導（U.S. News & WorldReport）報導，美國總統當選人川普（DonaldTrump）提名的國務卿盧比歐（Marco Rubio），美東時間15日將出席國務卿提名聽證會，而他與會的講稿內容則被事先披露。

據報導，盧比歐在講稿中提到，「我們曾歡迎中共加入這個全球秩序，他們利用了所有的好處，但忽略了所有的義務和責任。相反地，他們（中共）以說謊、欺騙、駭客攻擊和偷竊的方式，贏得了全球超級大國的地位，而我們（美國）付出了代價」。

盧比歐還說，在莫斯科、德黑蘭和北韓，獨裁者播下混亂與不穩定，與極端恐怖組織結盟並提供資金。他們躲在聯合國的否決權背後，並以核戰爭威脅為盾。而中國和俄羅斯擁有否決權，北韓則沒有。

盧比歐還嚴厲批評全球主義者，指他們使美國偏離追求自身利益的道路，轉而建立一個被「像中國這樣的強國顛覆」的國際秩序。