快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

盧比歐指中共靠欺騙成為超級大國 大陸外交部拒評論

中央社／ 北京15日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

針對美國聯邦參議員盧比歐擬在國務卿任命聽證會上表示，中共以犧牲美國利益為代價，用謊言和欺騙方式成為超級大國，中國外交部發言人郭嘉昆今天迴避作答，僅以「我們不對推測性的報導進行評論」作回應。

中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。

根據美國新聞與世界報導（U.S. News & WorldReport）報導，美國總統當選人川普（DonaldTrump）提名的國務卿盧比歐（Marco Rubio），美東時間15日將出席國務卿提名聽證會，而他與會的講稿內容則被事先披露。

據報導，盧比歐在講稿中提到，「我們曾歡迎中共加入這個全球秩序，他們利用了所有的好處，但忽略了所有的義務和責任。相反地，他們（中共）以說謊、欺騙、駭客攻擊和偷竊的方式，贏得了全球超級大國的地位，而我們（美國）付出了代價」。

盧比歐還說，在莫斯科、德黑蘭和北韓，獨裁者播下混亂與不穩定，與極端恐怖組織結盟並提供資金。他們躲在聯合國的否決權背後，並以核戰爭威脅為盾。而中國和俄羅斯擁有否決權，北韓則沒有。

盧比歐還嚴厲批評全球主義者，指他們使美國偏離追求自身利益的道路，轉而建立一個被「像中國這樣的強國顛覆」的國際秩序。

中共 北韓 美國

延伸閱讀

援助洛杉磯野火難民 美國慈濟進駐

美國務卿提名聽證今登場！友台議員魯比歐講稿曝 痛批中國靠騙成強國

蓬佩奧：美建立有效威嚇 習近平不會決定台灣未來

川普2.0內閣成形：從邊境、關稅到戰爭，剖析重大政策走向

相關新聞

美禁止銷售中俄智慧汽車 陸外交部：典型保護主義和經濟脅迫

美國總統拜登14日宣布，禁止在美國行駛的聯網車，使用大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國市場下達封殺令。...

國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

就恢復兩岸觀光，總統賴清德建議由兩岸觀光「小兩會」進行談判。大陸國台辦15日回應稱，不反對恢復兩岸制度性協商，回到「九二...

港府卡關簽證 台學者趕不及香港中文大學開課

中研院學者黃克武擬赴香港中文大學開課，提出簽證申請被要求補件，導致趕不上開課。黃克武坦言，補件帶有「政治意味身分偵查」味...

盧比歐指中共靠欺騙成為超級大國 大陸外交部拒評論

針對美國聯邦參議員盧比歐擬在國務卿任命聽證會上表示，中共以犧牲美國利益為代價，用謊言和欺騙方式成為超級大國，中國外交部發...

美擬再祭晶片禁令 陸外交部：最終將反噬自身、損人害己

美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審...

上海今年經濟增長目標5％ 政府要「精打細算過緊日子」

上海市長龔正15日在上海市人大會議進行政府工作報告時表示，預計2024年上海全市地區生產毛額GDP年增5%左右，他提出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。