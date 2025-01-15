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國台辦揭示2025對台工作：推進統一 加強政黨交流

中央社／ 北京15日電

中國大陸國台辦今天舉行2025年第1場例行記者會，發言人陳斌華使用頗長時間說明北京今年各方面的對台工作，包括繼續堅持一中原則、「九二共識」及反台獨，推進「祖國統一進程」。並加強與台灣有關政黨、團體交流。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，除主動回顧2024年兩岸關係取得的「成果」外，並在自行說明及藉由陸媒的提問，分別從政黨人士交流、經濟交流、人員往來等方面，分項說明北京今年的對台工作要點及目標。

陳斌華在主動提及陸方今年的對台工作重點時宣稱，陸方將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和「外來干涉」，廣泛團結台灣民眾共同推動兩岸關係向前發展，推進「祖國統一進程」。

他並聲稱，陸方希望廣大台灣民眾增強「做堂堂正正中國人的民族自信」，與陸方一道「為中國式現代化建設挺膺擔當，為實現祖國完全統一添磚加瓦，共創中華民族偉大復興的美好未來」。

陳斌華在提到陸方今年與台灣政黨、團體及代表性人士展開交流對話的計畫時說，陸方今年將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，與台灣有關政黨、團體和代表性人士不斷「加強交流、凝聚共識、鞏固互信」，推動兩岸關係和平發展，團結廣大台灣民眾「共同致力中華民族偉大復興」。

至於今年的對台經濟工作，陳斌華說，今年將不斷完善惠及台人、台企政策措施，優化涉台營商環境，助力台人、台企在大陸「高質量發展」。並全面落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設『兩岸融合發展示範區』的意見」，鼓勵推出更多深化兩岸融合發展的政策措施。

陳斌華提到，陸方今年將推進兩岸產業合作平台建設，打造台企集聚發展高地，提升兩岸產業鏈、供應鏈合作水平。加大力度助力台商台企融入「新發展格局」，加強與中國大陸內需市場的對接聯動，分享「新質生產力」發展機遇和「高水平對外開放」紅利。

在今年加強人員往來方面，陳斌華宣稱，陸方今年將秉持「兩岸一家親」理念「廣泛團結台灣各界人士」，持續推動兩岸交流往來正常化、常態化，不斷擴大兩岸各領域交流合作，努力深化「兩岸融合發展」，讓兩岸民眾「在交往中交心、在交往中增信」，促進「心靈契合」，為推動兩岸關係和平發展及「推進祖國統一」，「匯聚磅礡力量」。

關係 陳斌華

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