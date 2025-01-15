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「海內外香港人民意研究計劃」宣布成立

中央社／ 台北15日電

「海內外香港人民意研究計劃」14日宣布成立，由曾任香港民意研究所副行政總裁、現移居英國並遭港府通緝的學者鍾劍華主持。

綜合美國自由亞洲電台等外媒報導，「海內外香港人民意研究計劃」顧問委員會成員包括前公民黨副主席黎廣德、前浸會大學政治及國際關係助理教授黃偉國、前工黨立法會議員張超雄、前民陣副召集人葉錦龍、大律師黃瑞紅、東京大學及中國戰略風險研究所研究員Athena Tong，另有成員不願表明身分。

「海內外香港人民意研究計劃」議題暫定包括「香港人身分認同」、「法治」、「社會政策」、「自由」、「六四事件」等。暫定議題與香港民意研究所及其前身港大民意研究計劃類似。

鍾劍華在「海內外香港人民意研究計劃」成立網上記者會強調，「海內外香港人民意研究計劃」與香港民意研究所無關，也未與對方聯絡，也沒有和香港任何機構溝通。

「海內外香港人民意研究計劃」成立前，港警一連兩天帶走與鍾劍華有聯繫的前工作夥伴及家人。

報導說，被問到港警上述行動是否與「海內外香港人民意研究計劃」有關，鍾劍華表示，「不猜測是否為威嚇」，並稱「有為、有擔當的政府，應明白民意不管如何處理，均會客觀存在，有能力的政府不單要有能力面向民意，亦要能應對民意，希望官員及海內外的機構有胸襟」。

鍾劍華並表示，民調研究議題尚未定，支持政府的人也可參與，「大國崛起」、「東升西降」、「由治及興」都可能是題目，「毋需假定會令官員不高興或有負面看法」。

東京大學 港警 香港

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