上海今年經濟增長目標5％ 政府要「精打細算過緊日子」

上海市長龔正15日在上海市人大會議進行政府工作報告時表示，預計2024年上海全市地區生產毛額GDP年增5%左右，他提出，今年經濟社會發展主要預期目標為GDP年增5%左右，要加強財政資源和預算統籌，深化成本預算績效管理改革，精打細算過緊日子，嚴控一般性支出，騰出更多財政資源惠民生、促消費、增後勁。

財聯社報導，龔正指出，1年來，全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進。預計2024年全市GDP年增5%左右，城市經濟規模進入人民幣5兆元以上的新階段。

綜合各方因素，龔正建議，今年全市經濟社會發展的主要預期目標，是全市GDP增長5%左右；地方一般公共預算收入增長2%；全社會研發經費支出，相當於全市GDP比率4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內。

報告指出，2024年，上海居民消費價格與上年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右；2024年上海居民人均可支配收入達到人民幣8.8萬元、年增4.1%左右。

報告提到，要著力穩定和擴大就業，強化就業優先政策，構建就業友好型發展方式，精準做好高校畢業生就業服務，加大就業困難人員幫扶力度，建成355個社區就業服務站點，城鎮新增就業60萬人以上。

報告還表示，要提升市民居住品質，堅持「租購並舉」，建設籌措7萬套保障性租賃住房，實現「十四五」末總量達到60萬套，籌措供應「新時代城市建設者管理者之家」床位3萬張以上，推進大型居住社區配套設施建設。同時，完成既有多層住宅加裝電梯3000台，加強加裝電梯全過程管理；完善房屋安全管理制度，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。