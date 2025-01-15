饒慶鈴赴陸會晤宋濤 陸國台辦：出發點是辦實事

台東縣長饒慶鈴日前率團到大陸北京、上海交流，挨批沒有事先申報與大陸國台辦主任宋濤會晤，陸委會指「調查後會做出適當處置」。對此大陸國台辦15日表示，饒慶鈴與宋濤會晤，「這樣的交流互動，出發點和落腳點是為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。大陸也透露饒慶鈴此行還表示「歡迎大陸同胞到台東旅遊」。

大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上表示，饒慶鈴此次赴北京，主要是推銷台東縣鳳梨釋迦（陸稱番荔枝）。抵達北京後，陸方安排宋濤會見饒縣長一行，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見建議。他稱饒縣長「客隨主便」，在會見中為縣民代言，感謝大陸方面恢復、擴大台東鳳梨釋迦輸入，並歡迎大陸同胞到台東旅遊、交流。

他強調，「這樣的交流互動，出發點和落腳點是為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，增進台灣同胞、特別是基層民眾的利益福祉，所以得到他們的支持認同。」他稱，「民進黨當局揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背島內主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目。」

陳斌華表示，「兩岸同胞是一家人。只要兩岸同胞贊成的事，只要對兩岸同胞有利的事，我們都會堅持做下去，並且做得更好。」

根據《兩岸人民關係條例》，直轄市長、縣市長赴陸，「應經申請，並經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成之審查會審查許可」，但未規定該填寫哪些內容和格式。

另就台灣近期關注的陸配參政問題，陳斌華稱，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，何來所謂『雙重國籍』問題？」。他指，「民進黨當局的做法，是對兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實的蓄意挑釁。他們圖謀借此製造事端，必遭反對，必將自食其果。」