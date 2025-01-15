海基會盼恢復會晤 國台辦：不分裂國家就可坐下來協商

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉10日表示希望兩岸兩會（海基會、海協會）在未來1年恢復制度性的協商和會晤，根據過往所簽署的協議，面對民眾關心的議題，討論解決方式。就此，大陸國台辦回應時重申九二共識，並指出「兩岸同屬一個中國，只要不分裂國家，只要認同兩岸同胞都是中國人，兩岸各界完全可以坐下來，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入協商。」

羅文嘉日前呼籲兩岸兩會恢復協商和會晤，並表示兩岸的問題是「1949年以來歷史造成問題」，呼籲大陸能用務實的態度和恢宏的氣度，來看待這項歷史產生的課題，他也強調海基會一直尊重創立35年來走過的歷史。

對此，陳斌華15日回應本報記者詢問指出，1949年以來，雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，台灣是中國一部分的地位從未改變。他強調，「中國共產黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，團結帶領兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸不斷取得突破性進展。」

陳斌華續指，九二共識的歷史經緯和重要作用是非常清楚的。1992年，經兩岸雙方授權，海協會與海基會通過香港會談及其後的函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」。這一歷史過程和內容均有明確文件和文字記錄，「是任何人、任何勢力都否定不了、歪曲不了的。」他說，「九二共識」的達成，體現了兩岸雙方求同存異、平等協商的政治智慧，充分表明兩岸中國人有能力有智慧解決好自己的問題。

陳斌華最後強調，「兩岸同屬一個中國，只要不分裂國家，只要認同兩岸同胞都是中國人，兩岸各界完全可以坐下來，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入協商。」

他還提到大陸國台辦主任宋濤的新年寄語闡述了2025年對台工作重點，「表明我們將繼續堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決打擊『台獨』分裂和外來干涉，持續擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，不斷增進理解認同，推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一進程。」

他強調，新的一年，大陸將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，深入貫徹落實中共總書記習近平重要指示批示精神和中共中央對台工作決策部署，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士不斷加強交流、凝聚共識、鞏固互信，推動兩岸關係和平發展。」