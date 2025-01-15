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西藏大地震台商捐款捐物逾1.4億 大陸國台辦表示感謝

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
本月7日的西藏日喀則地震造成多人傷亡，大陸國台辦15日指出，台商捐款捐物合計超過3200萬元人民幣（約合新台幣1.44億元），對此表示感謝。圖為西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員，8日攜搜救犬在野江村搜救。（中新社）
本月7日的西藏日喀則地震造成多人傷亡，大陸國台辦15日指出，台商捐款捐物合計超過3200萬元人民幣（約合新台幣1.44億元），對此表示感謝。圖為西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員，8日攜搜救犬在野江村搜救。（中新社）

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，造成126位民眾遇難、多人受傷與房屋倒塌，大陸國台辦15日透露，截至10日，大陸全國台企聯和富士康、旺旺、頂新、統一等台商台企捐款捐物合計超過3200萬元人民幣（約合新台幣1.44億元）。

大陸國台辦發言人陳斌華15日上午在記者會上表示，地震發生後「台灣各界和民眾」通過多種形式向災區表達關心慰問、提供捐助。據不完全統計，截至10日，大陸全國台企聯和富士康、旺旺、頂新、統一等台商台企，捐款捐物合計超過3200萬元人民幣。

他並指，台灣有關團體、機構和演藝人員紛紛向災區伸出援手、捐款捐物。「我們對台灣有關團體和人士以及廣大台商台企給予的關心和幫助表示感謝。」

先前賴清德總統在地震發生後，透過社群平台X（前稱推特）發文慰問，以英文強調「我們的心與西藏及周邊地區受地震影響的人們同在，在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。」

陸委會、海基會也表達慰問，期盼災區人民早日恢復正常生活；國民黨主席朱立倫也表達誠摯哀悼。此外中華民國紅十字會於第一時間表示深切關心，並向受災民眾及救援人員表達關懷與敬意。

陳斌華8日晚間指出，「台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示感謝」，他並提到大陸全力開展搶險救災、安置受災民眾。

台商 地震 捐款 西藏

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