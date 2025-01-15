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習近平與歐盟理事會主席通話 強調中歐經濟關係「共生」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通電話時表示，大陸和歐盟有著強大的「共生」經濟關係，北京希望歐盟能夠成為「值得信賴的合作夥伴」。（新華社）
大陸國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通電話時表示，大陸和歐盟有著強大的「共生」經濟關係，北京希望歐盟能夠成為「值得信賴的合作夥伴」。（新華社）

川普即將重返白宮，關稅議題引發關注，加上先前歐盟對大陸電動車徵收關稅，大陸國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通電話時表示，中國大陸和歐盟有著強大的「共生」經濟關係，北京希望歐盟能夠成為「值得信賴的合作夥伴」。

新華社報導，習近平指出，今年是中國與歐盟建交50周年，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的夥伴。只要中歐相互尊重、平等相待、真誠對話，就能「推進合作、成就偉大事業」。

路透報導，習近平發表此番言論之際，身為世界第2大經濟體的中國大陸，正在為美國即將對大陸產品加徵關稅做好準備；美國候任總統川普將於本月稍晚重返白宮，大陸亦面臨與歐盟貿易緊張局勢加劇，歐盟已對大陸電動車徵收關稅。

柯斯塔表示，歐方願同中方通過對話磋商、妥善處理經貿分歧；歐中都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不是競爭。

柯斯塔在與習近平對話後，在社群平台X（前推特）上寫道，「歐盟和中國是重要的貿易夥伴。我們的關係需要平衡，並建立在公平競爭基礎上。」

習近平則稱，50年來，國際形勢愈嚴峻複雜，中歐愈要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。並指中方對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴，認為中歐應相互擴大開放，鞏固現有合作機制，打造新的合作增長點。

歐盟 習近平 關係

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習近平與歐盟理事會主席通話 稱加強戰略溝通

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