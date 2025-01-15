2024年專利授權3連霸是「它」 台積電躍升第2、華為第5

美國專利調查公司IFI CLAIMS發布最新數據顯示，經歷4年下滑後，2024年美國專利授權量開始回升，年增3.8%，達到32萬4043件，其中三星（Samsung）連續第3年蟬聯冠軍，台積電（TSMC）躍升第2、華為第5。

IFI CLAIMS是Digital Science旗下公司，負責彙編、追蹤來自美國專利商標局（USPTO）和全球其它專利頒發機構的數據。

香港經濟通訊社報導，根據IFI的2024年美國50大排名，三星保持領先地位，從2023年的6165項增加至2024年的6377項，增幅為3%。台積電今年躍居第2名，共有3989項專利，較2023年的3687項提升8%；排名第3位的高通（Qualcomm），授權數量減少11%，從2023年的3854項，減至2024年的3422項。

蘋果（Apple）和華為（Huawei）分列第4、5名，領先下滑至第8名的IBM。IBM之前曾連續29年蟬聯榜首，但該公司採取更謹慎篩選的專利策略，2年前被三星取代冠軍地位。

前50大裡，排名上升最多的企業均來自亞洲，第42名的長鑫存儲（Changxin Memory Technologies）上升57名、第46名的騰訊（Tencent）上升54名，和第49名的LG能源（LG Energy）上升37名。至於美股「七巨頭」（Alphabet、亞馬遜、蘋果、Microsoft、Meta、輝達和特斯拉），2024年雖保持強勁的股票走勢，但只有前4家擁有足夠的專利進入前50 名，後3家明顯缺席。