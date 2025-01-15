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上海人大 龔正：經濟外向度高首當其衝，要採更有效措施

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市長龔正15日上午在上海人大工作報告。記者謝守真／攝影
上海市長龔正15日上午在上海人大工作報告。記者謝守真／攝影

2025年上海人民代表大會15日上午在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時表示，2024年預計全市生產總值成長5%左右。而綜合各方面因素，2025年目標則定在「5%左右」。他坦言，意識到前進道路上還面臨許多困難挑戰，上海經濟外向度高，受外部影響首當其衝，穩外貿穩外資壓力加大，部分企業生產經營困難，要正視困難、堅定信心，採取更加有效措施。

上海市16屆人大第3次會議則於15日上午開幕。龔正在會中進行政府工作報告時指出，去年上海經濟社會發展「整體穩定」、「穩定有進」，經濟運作回升向好，預計2024年全市生產毛額成長5%左右，城市經濟規模進入了5兆元以上的新階段。

龔正續稱，地方一般公共預算收入達8374.2億元、增長0.7％，居民消費價格與上年基本持平，城鎮調查失業率平均約4.2％；全社會研發經費支出相當於全市生產毛額的比率達4.4%左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到57.9件。積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模達1.8兆元；外貿進出口總額達4.27兆元，實際使用外資約175億美元、約1243億元；居民人均可支配收入達到8.8萬元，年增4.1%左右。

不過，龔正坦言，清醒意識到「前進道路上還面臨許多困難挑戰，政府工作中仍存在一些不足之處」。他解釋，主要是外部環境的不確定性加大，全球貿易保護加劇。國內需求不足，特別是消費不振。他稱，上海經濟外向度高，受外部影響首當其衝，穩外貿穩外資壓力加大，部分企業生產經營困難。新舊動能接續不暢，部分關鍵核心技術受制於人，全面深化改革仍需向縱深推進。

他續指，上海城市精細化管理、社會治理、生態環境保護、韌性安全城市建設的任務依然艱鉅繁重。就業面臨壓力，教育、醫療、養老、托育、安居等群眾急難愁盼間題，還要下更大力氣解決。政府系統幹部隊伍的能力素質仍需進一步提升，政府作風建設還要持續加強。「我們要正視困難、堅定信心，知重負重、加力奮進，採取更加有效措施，謀在實處、幹在實處、成在實處，決不辜負人民重托。」

談及2025年上海經濟展望，龔正在報告中指，綜合各方面因素，建議今年上海市經濟增長率目標定在「5%左右」。今年首要任務中，他特別提到，要「聚力擴內需、穩外需，保持經濟穩定增長」。

至於其它經濟目標，龔正則說，地方一般公共預算收入增長2％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比率達4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配所得增長與經濟增長保持同步，居民消費物價漲幅2%左右。

2025年上海人民代表大會15日在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告。記者謝守真／攝影
2025年上海人民代表大會15日在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告。記者謝守真／攝影

上海 龔正

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