日本執政黨幹事見王滬寧 稱必須營造安心交流環境

日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁14日在北京與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。據共同社，王滬寧說，願增進各階層對話與交流；因應中國有關部門拘留日本人，西田實仁表示，必須營造安心交流環境。

共同社報導，西田在會談中，要求恢復日本產牛肉的進口和擴大精米的進口。考慮到中國有關部門拘留日本人，他指出，「必要的是營造可以安心交流的環境」，要求手續透明化。

新華社報導，王滬寧表示，2024年11月，中國國家主席習近平與日本首相石破茂在利馬會晤，一致同意按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係。兩國執政黨應圍繞推動落實兩國領導人共識深入交流，共同努力發展中日關係，促進本地區和世界繁榮發展。中國全國政協願為此作出積極貢獻。

中方訊息指出，日方表示，日中互為重要鄰邦，願根據兩國領導人重要共識，本著求大同、存小異的精神，通過執政黨交流機制，推進包括青年議員和地方領導人在內的各層級人員交流往來，減少分歧，促進合作。

另據共同社，在此之前，森山與西田兩人還與中國外長王毅舉行會談。森山表示，願與中方一起努力，以看得見的形式具體落實協作，使兩國國民能實際感受到關係的發展。

共同社指出，王毅表示，兩國執政黨共同肩負重任。

王毅去年12月與訪問中國的日本外相岩屋毅舉行了會談。森山向王毅表達了對他盡快訪日的期待，表示屆時預計將召開部長級的日中經濟高層對話。