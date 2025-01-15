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TikTok續命 傳想賣馬斯克

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
TikTok。（路透）
TikTok。（路透）

美國政府針對大陸字節跳動旗下海外版抖音TikTok的「不賣就禁」禁令將於本月19日生效。彭博引述知情人士指出，大陸正評估若TikTok美國禁令實施，其中一個可能的選擇是將TikTok美國業務出售予特斯拉創辦人馬斯克

報導引述知情人士透露，大陸強烈希望TikTok仍由母公司字節跳動所有，該公司也就即將實施的「不賣就禁」禁令向美國最高法院提出上訴。然而，美國最高法院在10日聽證會中表示可能會支持這項禁令。這也促使陸方開始討論對TikTok的應急計畫。

知情人士續稱，將TikTok美國業務售予川普親密盟友的這一決定將對大陸具一定吸引力，並預計大陸對TikTok最終是否出售擁有一定發言權。據了解，馬斯克此前已獲川普委任領導美國新成立的「政府效率部」（DOGE）。

此外，知情人士還說，大陸內部討論的其中一個情況是馬斯克旗下社群公司X（原稱推特）將接管TikTok美國業務並共同營運，擁有超過1.7億用戶的TikTok或會助力X加強其吸引廣告商。不過，目前大陸內部尚未達成任何明確共識，討論仍處初步階段。

對此，界面新聞引述TikTok一位發言人指出，「我們不會對『純屬虛構』的消息置評」。

另，在此同時，據路透報導，兩名美國民主黨議員馬基（Edward Markey）、肯納（Ro Khanna）近日敦促國會和總統拜登（Joe Biden），希望延長對TikTok美國資產「不賣就禁」的最後期限。

馬基並指，他計畫提出將對TikTok「不賣就禁」的禁令最後期限再推遲270天。

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