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再反制美對台軍售 大陸宣布不可靠實體清單新增7美企

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸商務部14日晚間以美國對台軍售為由，宣布對美國7家實體列入不可靠實體清單。（美聯社）
大陸商務部14日晚間以美國對台軍售為由，宣布對美國7家實體列入不可靠實體清單。（美聯社）

美國政府換屆前夕，美國與中國大陸間的貿易糾紛正在升溫中，繼美國宣布AI管制措施後，大陸商務部以美國對台軍售為由，宣布將美國7家實體列入不可靠實體清單。

大陸商務部14日晚間以「不可靠實體清單工作機制」名義宣布，對美國7家實體的相關措施。

此次被納入不可靠實體清單的美國企業，包含海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與類比公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）

大陸官方對上述公司採取的措施包含：禁止上述企業從事與中國大陸有關的進出口活動；禁止上述企業在中國大陸境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境大陸；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國大陸境內工作許可、停留或者居留資格。此外，公告未盡事宜，按照大陸《不可靠實體清單規定》執行。

此次實施的理由為，「維護國家主權、安全和發展利益」，法源依據為大陸「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等有關法律，及「不可靠實體清單規定」第二條、第八條和第十條等有關規定。大陸就此決定將參與對美國對台灣軍售的上述公司施以措施。

公開資料顯示，2020年9月19日，大陸開始實施「不可靠實體清單規定」，針對危害大陸主權、安全、發展利益等情況的外國實體列入清單，此前已多次列入美國對台軍售的企業。

今年1月2日，大陸商務部已經以美國對台軍售為由，對洛克希德·馬丁飛彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、洛克希德·馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）、洛克希德·馬丁飛彈系統集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab)、洛克希德·馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories)、洛克希德·馬丁風險投資公司（Lockheed Martin Ventures)、標槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）、雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）、通用動力軍械與戰術系統公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）、通用動力資訊技術公司（General Dynamics Information Technology）、通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）列入不可靠實體清單。

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