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批美禁令「搞三六九等」 陸外交部不滿轟：目的剝奪發展權

中央社／ 台北14日電
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取材自中國外交部官網
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取材自中國外交部官網

中國外交部發言人郭嘉昆今天針對美國最新的晶片分級管制措施說，美國在人工智慧領域「搞三六九等」，根本目的是剝奪包括中國在內廣大發展中國家科技進步、實現發展的權利，強調中方對此堅決反對。

新華社報導，針對拜登政府13日發布人工智慧相關出口管制措施，郭嘉昆14日在例行記者會上回答提問時表示，中方對此堅決反對，將採取堅定措施維護中國企業正當合法權益。

郭嘉昆說，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，「濫用出口管制，惡意打壓中國，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球產供鏈穩定，嚴重損害中美兩國和各國工商界利益」。

他說，人工智慧是全人類的共同財富，不能成為「富國和富人的遊戲」，製造新的發展鴻溝。

他還批評，美方為維護霸權，在人工智慧領域也開始「搞三六九等、分遠近親疏」，其根本目的是剝奪包括中國在內廣大發展中國家科技進步、實現發展的權利。

郭嘉昆宣稱，「中國是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者」，中方將繼續與各方一道，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智慧發展環境，讓人工智慧紅利惠及所有國家。

美國政府13日宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。這波管制也限制「封閉式AI模型權重」出口，也就是不得對中國等被列為第三級的國家提供運算能力強大的AI模型。

這項「人工智慧擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion）將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。

拜登 美國

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