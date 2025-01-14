中日執政黨會談 劉建超：雙方要以實際行動推中日關係

中共中央對外聯絡部部長劉建超14日在「中日執政黨交流機制」第9次會議上表示，兩國執政黨要加強對話溝通，以實際行動推動中日關係健康穩定發展。

新華社報導，中國共產黨和日本自民黨、公明黨共同舉辦的「中日執政黨交流機制第9次會議」14日在北京舉行，中日雙方圍繞「大變局下中日關係—執政黨的使命和擔當」主題進行開放、坦誠交流。來自中方部委、地方政府及日本執政黨代表60餘人參加。這是繼2018年10月之後，雙方再次透過機制對話。

劉建超表示，「中方願同日方共同落實好兩國領導人重要共識，堅持和平共處、和合共生、和而不同，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。」

報導引述日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁表示，雙方執政黨交流機制會議重啟，將為雙邊關係改善發展發揮重要作用，「願同中方密切黨際交往，增進國民友好感情，深化各領域務實合作。」

法廣稱，森山裕在主題演講中，要求陸方解除對日本水產品和牛肉的進口限制，並表示「解決這個問題可拔除日中關係中的刺，是建立真正意義上的相互信任的關鍵」，同時稱「日中交流再次活躍，溝通逐漸增多令人鼓舞，但兩國國民的感情尚未達到理想狀態。」

西田實仁則提議，應在亞洲構建類似於歐洲安全與合作組織（OSCE）的框架，透過頻繁接觸，在緊張局勢加劇時，能夠更好地理解對方真實意圖。

劉建超表示，「世界已進入新的動蕩期，保護主義抬頭，各國面臨嚴峻挑戰。我們視日本為合作夥伴，期待建立共同發展的關係」，會上他還提及歷史認識和台灣問題，要求日方堅持日中之間達成四個政治文件原則。

此外，自民黨14日下午也與大陸外長王毅會談，法廣報導，王毅稱兩國關係的發展面臨著重要機遇，並表示兩國的執政黨共同肩負著重大責任。

日本內閣官房長官林芳正14日在記者會透露，共軍東部戰區代表團13至17日訪問日本，計畫與防衛省和自衛隊高層意見交流，他對此表示歡迎，稱有助構建兩國建設性和穩定關係。